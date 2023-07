﻿Coole Drinks ohne Alkohol: Kieler Barmeister verrät Tipps und Tricks

Schönberg. Es muss nicht immer Alkohol sein, wenn gefeiert wird. Das erklärte Barmeister Phillip Brecenio Labrador 19 Mädchen und Jungen mit „JiMs Bar“ vom Kreisjugendring Plön. Sie waren der Einladung zum Seminar Barmixen ins Kinder- und Jugendhaus Schönberg gefolgt und lernten nicht nur das richtige Shaken, sondern auch, dass kreative Drinks ganz ohne Alkohol sehr lecker sein können. JiM steht für Jugendschutz im Mittelpunkt und ist ein Präventionsprojekt des Landes Schleswig-Holstein.

Die Jugendlichen erhielten nach Abschluss von Theorie und Praxis ein Zertifikat als Barkeeper und dürfen künftig „JiMs Bar“ selbst bedienen. Dem praktischen Teil war zunächst ein theoretischer vorausgegangen. Denn Barmeister Phillip Brecenio Labrador gab eine kleine Unterweisung in Lebensmittelkunde und zeigte die richtige Schnitttechnik für Früchte, erklärte die Wirkung von Sahne, wenn sie auf Fruchtsäure trifft, und gab Tipps zum Umgang mit den Werkzeugen. „Den Jigger, also das Barmaß, gleich wieder ausspülen, die Eisschaufel nicht in den Eiskübel legen, die Etiketten der Zutaten immer zum Gast zeigen lassen, nicht zu viel Obst für die Deko, wir machen keinen Obstsalat“, sagte er. Dinge, die dem Barkeeper das Arbeiten erleichtern.

„JiMs Bar“: Richtiges Shaken auch für die eigene Party

„Das ist cool, wenn man so etwas für die eigene Feier weiß“, sagte Tobias Mierse. Auch Henrik Thoms möchte seine Kenntnisse im Freundeskreis für eigene Partys verwenden. „Wenn so etwas schon angeboten wird, muss man das nutzen“, meinte der Oberstufenschüler. Auch Ruby Seidel, Mailin Suhr und Kleida Ruka waren mit Eifer bei der Sache. Dem Zuschauen und Anregungen sammeln, folgte der praktische Teil. Denn Shaken will gelernt sein.

Der Fachmann zeigte den Schülern, wie sie den Shaker richtig füllen. Entscheidend ist dann der richtige Griff zum Behälter, die Schüttelbewegung und ganz viel Fingerspitzengefühl. „Rechte Hand zur rechten Schulter und shaken, bis es kalt wird“, so Brecenio Labrador. Sein Motto lautet: „Augenmaß und Handgewicht, verlassen den Barkeeper nicht“. Die Geschmacksprobe ergab ganz schnell: gelungen. Safer-Sex on the Beach oder Virgin Colada: Beide Cocktails schmeckten Henrik Thomas und Tobias Mierse.

Coole Cocktails ohne Alkohol Virgin Colada (mit dem Stabmixer): 6 cl Kokosnusssirup, 4 cl Sahne, 20 cl Ananas-, Orangen- oder Kirschsaft, Eiswürfeln nach Belieben, Deko-Tipp: Wassermelone oder Ananas Safer-Sex on the Beach (im Shaker): je 2 cl Grenadine- und Pfirsichsirup, je 6 cl Cranberry- und Ananassaft, Deko-Tipp: Limette und Orange.

Schönberg: „JiMs Bar“ bald im Kinder- und Jugendhaus stationiert

„Wir bieten Gruppen, Jugendzentren oder Vereinen das gesamte Equipment einschließlich Mixer, Gläser und Becher für Veranstaltungen an, unter der Voraussetzung, dass Jugendliche diese Schulung absolviert haben“, erklärte Alina Marxen vom Kreisjugendring. Auch Rezepthefte gebe es dazu. Im Schönberger Kinder- und Jugendzentrum soll es demnächst ein eigenes „JiMs-Bar“-Equipment geben. Darüber freut sich auch Leiter Matthias Sieck: „Wir sind hier so eine große Region mit vielen Besucherinnen und Besuchern, da lohnt es sich, selbst ausgestattet zu sein und einen Barkeeper-Pool zu haben.“

