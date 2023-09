﻿Job gekündigt für Auszeit mit Hund: Ein Roadtrip von Preetz nach Lappland

Preetz. Eine Sporttasche, eine Kamera, 28 Kilogramm Spezial-Hundefutter: Mit vollgepacktem Kombi und Hund Giga an der Seite macht sich Andrea Vollert (41) aus Preetz Mitte Juli auf. Ihr Ziel: Skandinavien. Für mindestens zwei Monate und ohne genauen Plan. Es wurde ein Abenteuer – in mancher Hinsicht.

Zunächst kündigte Vollert ihren Job in einer Lohnbuchhaltung, den sie erst kurz zuvor begonnen hatte. Sie schließt freiwillig eine Krankenversicherung ab und entscheidet sich, vorerst von ihren Ersparnissen zu leben. Im Norden Europas. Weil dort die Bedingungen für sie und Giga optimal erschienen: angenehmes Klima, viel Natur, hundefreundliche Städte, viel Ruhe für Mensch und Tier.

Urlaub in Dänemark und Schweden haben Andrea Vollert und ihr Golden Retriever Giga schon häufiger gemacht, allerdings immer mit Buchung vorab. Diese Reise soll anders werden. „Hunde sind die perfekten Lehrmeister, um nach dem Motto „Lebe im Moment“ zu handeln“, sagt Vollert. Ängste loslassen, ein bisschen die Kontrolle abgeben – das hat sich die Preetzerin vorgenommen.

Mit dem Hund von Preetz über Karsnäs bis Lappland

Und so lässt sie sich treiben: Bis auf die Storforsen-Stromschnellen in Schweden und das Weihnachtsmanndorf Lappland entscheidet sie sich stets spontan für ihre nächste Reisestation. Die Route orientiert sich an Empfehlungen anderer Reisender oder der Verfügbarkeit von Unterkünften. „Vielleicht machst du dann Abstriche, aber mich interessiert es nicht, ob ich einen Induktionsherd, Fernseher oder Wlan habe“, sagt sie. Ihre erste Station: Karsnäs im Süden Schwedens.

Günstige Hotels, Bauernhöfe und Airbnb bucht Vollert meist über Last-minute-Angebote. Zur Not hätte sie auch in Zelt oder Auto geschlafen – doch das ist nicht nötig. Besonders das Prinzip „Urlaub gegen Hand“ überzeugt die Preetzerin: Auf Plattformen wie WWOOF bieten Hofbetreiber an, dass Freiwillige bei ihnen Kost und Logis erhalten, wenn sie beim Farmbetrieb mithelfen. In einer Facebook-Gruppe findet Vollert eine kleine Farm in Schweden. Dort wohnt sie über eine Woche lang und kümmert sich Gegenzug um die Tiere.

Was kostet ein Roadtrip mit Hund?

Umea, Vidsel, Rovaniemi, Kiruna, Grythyttan, Karsnäs und weitere Orte: Mehr als 8700 Kilometer legen Frau und Hand am Ende zurück – inklusive der Strecken zu Ausflugszielen.

Die Reise hat Andrea Vollert rund 4000 Euro gekostet, davon etwa 700 Euro für Sprit und 300 Euro Tierarzt, um Gigas Hautausschlag und Magenprobleme zu behandeln. 3000 Euro gab sie für Lebensmittel vor Ort, Unterkünfte und Andenken aus, darunter auch Tattoos. Dabei sei sie „weder verschwenderisch noch geizig“ gewesen.

Andrea Vollert konnte ihr Leben durch die Reise entschleunigen. Sie hofft, viel davon bewahren zu können. Für immer auswandern wolle sie nicht, auch wenn sie während ihres Abenteuers schon öfter mit dem Gedanken gespielt habe: „Da sind noch zu viele Zweifel.“

Ihre Auszeit bereut sie nicht: „Es ist das größte Geschenk, das ich mir machen konnte.“ Dass sie eine so lange Reise zusammen mit Giga noch einmal macht, hält sie für unwahrscheinlich. Schließlich ist der Golden Retriever mit sieben Jahren schon ein Senior. Frauchen und Hund brauchen nach der Tour erst einmal Zeit, um die Eindrücke sacken zu lassen. Was bleibt sind die Erinnerungen: Von diesen hat sie viele auf dem Instagram-Account „Goldige Abenteurer“ festgehalten.

KN