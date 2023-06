﻿Mit der Wärme kommen auch die Zerkarien

Plön. Wer im Großen Plöner See und auch woanders baden geht, muss damit rechnen, dass es anschließend juckt. Es sind die Zerkarien, die vor allem im Flachwasserbereich die Menschen quasi mit Enten verwechseln. Sie dringen in die Haut des Badegastes ein und lösen eine allergische Reaktion aus. Für die Plönerinnen und Plöner nichts Neues. In der Regel ist die Hauterkrankung harmlos. Lästig ist es trotzdem.

„Es fängt jetzt an“, sagt Kinderarzt Dr. Claudius Junge aus Plön. Meistens trifft es Kinder, die im flachen Wasser spielen. „Wenn ein Badesee 23 Grad erreicht hat“, so Junge, tauchen in flachen Bereichen die Zerkarien auf. Wer schwimmen will und extrem langsam in den See steigt, kann auch befallen werden. Und dann kann es eine Woche lang ordentlich jucken.

Zerkarien bereiten in fast jedem Sommer Probleme. © Quelle: hfr

Zerkarien sind die Larven von Saugwürmern, die irrtümlicherweise in die Haut des Menschen eindringen und dort stecken bleiben. Irrtümlicherweise, denn eigentlich suchen sich Zerkarien Wasservögel als Wirt aus. Beim Menschen gehen sie kurz nach der Invasion zugrunde und verursachen Quaddeln auf der Haut, die sogenannte Badedermatitis.

Mit dem bloßen Auge sind Zerkarien gar nicht zu sehen. Das erschwert die Lage natürlich. „Die nächsten Tage werden wir wieder Ruhe haben“, ist sich Junge sicher. Regen und Sturm haben die Situation entspannt.

In der Ostsee gibt es die Zerkarien-Probleme nicht

Was macht man gegen Zerkarien? „Mit kleinen Kindern zur Ostsee fahren“, lautet die ernüchternde Antwort des Kinderarztes. Oder einen kühleren See suchen. Da nennt Junge beispielsweise den Schöhsee in Plön, der tiefer ist und in der Regel etwas kälter. An der Badestelle Fegetasche am Großen Plöner See dagegen treten Zerkarien meistens zuerst auf, weil es im flachen Wasser dort eben schön warm ist.

Ist es passiert und die Haut juckt und rötet sich, kann der Arzt nur zu symptomlindernden Mitteln raten, ein Antiallergikum in dem Fall. Erstaunlich ist die offensichtliche Gelassenheit der Einheimischen, denn Junge hatte in der Praxis bisher kaum Fälle. Joachim Pohl, Hausarzt in Ascheberg und gleichzeitig Kreisstellenvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein des Kreises Plön, hat von Zerkarien noch nichts gehört.

Apotheken verzeichnen erste Fragen nach Zerkarien-Mitteln

Jörg Faber von der Plöner DLRG weiß noch nichts von größeren Zerkarien-Problemen. Am Campingplatz Spitzenort, so berichtet Anja Kuhnt, ist die Situation mit den Zerkarien erheblich entspannter als in den Vorjahren. Oder haben sich alle Badenden an die Larven der Saugwürmer gewöhnt? Apotheker Dr. Burkhard Eisend (Inhaber der Plöner Hof-Apotheke und Schloss-Apotheke) berichtet von mehreren Kunden, die über Juckreiz durch Zerkarien klagen. „Es geht jetzt wieder los“, sagt auch Hof-Apotheken-Leiterin Ines Gurkasch.

Eisend empfiehlt, sich vor dem Baden mit einer fetthaltigen Körperlotion einzucremen – präventiv. Helfen würden auch cortisonhaltige Lotionen. Und dann gebe es im Hause noch eine alte Rezeptur für eine Salbe, die früher hergestellt wurde. Übrigens nicht nur in Plön. Sie sei mit einem Anti-Wurm-Mittel, das in der Tiermedizin bei parasitärem Befall Anwendung findet. Die Salbe müsste allerdings angerührt werden. Kostenpunkt: rund 60 Euro. Ob das ausgegeben werden muss, da ja der Befall nur vorübergehend ist?

Apothekerin Ines Gurkasch, Filialleiterin in der Hof-Apotheke Plön, registriert in diesen Tagen immer mehr Nachfragen von Kunden, die mit Zerkarien Kontakt hatten. © Quelle: Anja Rüstmann

Die Wettervorhersage verspricht in den kommenden Tagen Lufttemperaturen von eben über 20 Grad. Da sollte es vermutlich erst einmal keine Badenden jucken, wenn sie in die Seen gehen. Wenn dem Amt für Gesundheit des Kreises Plön Informationen über Zerkarien vorliegen, empfiehlt es den Badestellenbetreibern das Aufstellen von Warnschildern. Das Gesundheitsamt kontrolliert die Badewasserqualität an den Badestellen entlang der Ostseeküste, an den Binnenseen sowie der Schwentine alle vier Wochen. Ergebnisse gibt es unter www.badewasserqualitaet.schleswig-holstein.de.

