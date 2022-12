Die Politik in Preetz will Kinder und Jugendliche stärker einbinden. Deren Anträge aus der Jugendwerkstatt wie Erweiterung des Skateparks oder der Fitnessgeräte gingen in der Stadtvertretung einstimmig durch. Aber nicht alles ist sofort umsetzbar, wie die Nachwuchspolitiker feststellen mussten.

