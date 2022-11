Zwei Einbrüche in einer Nacht in Rickling: Täter im Supermarkt gefilmt

In der Dorfstraße in Rickling haben Unbekannte einen Imbiss und einen kleinen Supermarkt aufgebrochen in der Nacht zu Mittwoch, 23. November. Die Polizei geht von denselben Tätern aus. Ein Mann und eine Frau wurden bei der Tat gefilmt. Nun sucht die Polizei in Bad Segeberg nach Zeugen.