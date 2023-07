﻿Junge Bühne Kalifornien: Das ist das Programm im Sommer 2023

Schönberg. Die Junge Bühne Kalifornien feiert im Juli und August wieder an jedem Donnerstag ab 19 Uhr talentierte Nachwuchskünstlerinnen und Nachwuchskünstler. Auf einer Bühne am Tourist-Service in Kalifornien sammeln junge Bands, Einzelkünstler und Singersongwriter Bühnenerfahrung und präsentieren sich vor einem breiten Publikum.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die kostenlosen Konzerte sind auch für Familien interessant, denn für Kinder steht eine Matschküche mit Kochgeschirr und Sandspielzeug bereit, in der gespielt werden kann, während die Eltern die Musik genießen. Den Getränkeausschank übernehmen die Fußball-Altherren der Probsteier Spielgemeinschaft des TSV Schönberg, um mit dem Erlös die Arbeit im Kinder- und Jugendhaus in Schönberg zu unterstützen (im vergangenen Jahr kamen 1900 Euro zusammen).

Junge Bühne Kalifornien 2023: Nachwuchskonzerte von „Strandheizung“ bis „Strangers“

Die Junge Bühne setzt nach Informationen der Gemeinde Schönberg auf Nachhaltigkeit. Deshalb werden Getränke ausschließlich in Flaschen ausgegeben. Nur auf ausdrücklichen Wunsch gibt es Strohhalme aus Papier. „Das hat sich bewährt und wird von den Besuchern positiv aufgenommen“, erklärt Sabine Thiel von der Abteilung für Kultur und Veranstaltungen des Tourist-Service.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch beim Marketing setzt man auf Nachhaltigkeit. Vereinzelte Flyer werden klimaneutral auf Recyclingpapier gedruckt und auf der Rückseite als Werbefläche für die Veranstaltung „Kino am Meer“ im August genutzt. Die Kulturabteilung des Tourist-Service möchte damit einen Beitrag zum Umweltschutz leisten.

Lesen Sie auch

Am 6. Juli eröffnete der junge Musiker Daniel Hoppenstedt aus Kiel die Veranstaltungsreihe. Weitere Termine sind (jeweils ab 19 Uhr): Moritz Kruit & Band (Soul-Pop aus Kiel) am 13. Juli, Baltique (Alternative Rock aus Kiel) am 20. Juli, The Strangers (Rock aus Beckingen/Saarland) am 27. Juli, The Atrium (hymnischer Pop-Rock aus Essen/NRW) am 3. August, Open Rim (Elektro mit Indie-Einflüssen aus Paderborn/Niedersachsen) am 10. August, Weltwärts (Alternative Rock aus Leipzig/Sachsen) am 17. August und – passend – Strandheizung (Singer-Songwriter aus Erfurt/Thüringen) am 24. August.

KN