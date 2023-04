﻿Junge Pächter übernehmen Campingplatz Gläserkoppel am Lanker See

Es war schon immer ihr Traum. Leslie von Elm und Konstantin Fünck haben den Campingplatz Gläserkoppel am Lanker See in Wahlstorf übernommen – gerade mal eine Woche vor Saisonstart. Das bedeutet Arbeit rund um die Uhr für die beiden 26-Jährigen, die mit viel Energie und neuen Ideen starten.

Die neue Pächterin Leslie von Elm macht einen Rundgang über den Campingplatz Gläserkoppel am Lanker See, der mit seiner naturnahen Lage punktet.

Wahlstorf. Die Zufahrt führt über eine schmale wassergebundene Straße. Dort öffnet sich ein traumhafter Blick auf die Moränenlandschaft, im Hintergrund schimmert das blaue Wasser. Das lässt schon erahnen, dass der Campingplatz Gläserkoppel am Lanker See in der Gemeinde Wahlstorf ein Naturjuwel ist. Das soll nach dem Willen der neuen Betreiber auch in Zukunft so bleiben. Sie haben den Platz gerade erst eine Woche vor dem Saisonstart übernommen.

„Das war eine relativ kurzfristige Geschichte“, erzählt Leslie von Elm und lacht. Die Besitzerin habe neue Pächter gesucht. Die 26-Jährige und ihr gleichaltriger Freund Konstantin Fünck, die gerne mit dem Wohnmobil durch Europa touren und sogar durch die Sahara reisten, hatten schon mal überlegt, in Österreich einen Campingplatz zu übernehmen. Deshalb zögerten sie nicht lange, zumal Leslie von Elm in der Gemeinde aufgewachsen ist und Land und Leute kennt.

Campingplatz Gläserkoppel liegt direkt neben dem Reiterhof

Leslie von Elm studiert Sonderpädagogik und Sport auf Lehramt und arbeitet als Ausbilderin für Reiter und Pferde auf dem direkt neben dem Campingplatz gelegenen Reiterhof Gläserkoppel. Das sieht sie als ideale Kombination, denn dort könnten ihre Gäste im Urlaub auch ihre mitgebrachten Pferde unterstellen oder die Kinder an Reiterferienprogrammen teilnehmen. Ihr Partner arbeitet als Stuntman für Film und Fernsehen, beide wirken auch bei den Karl-May-Festspielen in Bad Segeberg mit.

Am 23. März konnten sie den Platz übernehmen. Allerdings kämpfen sie seitdem mit Startschwierigkeiten: Die Vorpächter hätten keine Unterlagen dagelassen, sodass sie keine Informationen über die Dauercamper hatten, berichtet Leslie von Elm. Auch die Schranke am Eingang sei verschwunden. In den ersten Tagen hätten sich verschiedene Handwerkerfirmen die Klinke in die Hand gegeben, sodass Strom und Wasser funktionierten.

Platz für Dauercamper, Wohnmobilisten und Zelte

Einige Dauercamper seien weg, die meisten aber geblieben, freut sie sich. Zwei, drei seien von Anfang an dabei, seitdem der Platz 1973 eröffnet hatte. Rund 200 Plätze für Dauercamper bieten sie an, dazu weitere 100 für Touristen. „Erfreulich ist, dass wir sehr viele Anfragen haben.“ Auch verschiedene Gruppen von Schulen oder Sportvereinen hätten schon für die drei Zeltwiesen angefragt. Außerdem gebe es Stellplätze für Wohnmobile sowie Unterkünfte zum Mieten.

Wichtig sei ihnen der persönliche Kontakt zu ihren Gästen. „Es gibt schon Campingplätze mit kontaktloser Anmeldung, aber so etwas wollen wir hier nicht“, betont Konstantin Fünck. Leider sei ihre Gaststätte Klönschnack geschlossen, doch dafür habe jetzt in den Osterferien ein Imbisswagen von 12.30 Uhr bis 18.30 Uhr – bei gutem Wetter auch länger – direkt neben dem Biergarten geöffnet.

„Langfristig wollen wir die Gaststätte wieder in Betrieb nehmen, aber wir müssen erst mal im Winter umbauen und eine neue Konzession beantragen“, erzählt Konstantin Fünck. Eventuell müsse die Gaststätte neu gebaut werden, dann könnte das bisherige Gebäude zu einem Treffpunkt zum Beispiel mit Billardtischen umgewandelt werden. Ein weiterer Wagen biete bis dahin Kaffee und Kuchen an, am Sandstrand soll noch eine Cocktailbar entstehen.

Campingplatz bietet Badestelle mit Sandstrand am Lanker See

Leslie von Elm lädt zu einem Rundgang über den Campingplatz ein. Vorbei an Imbisswagen und Biergarten geht es hinunter an die Freudenholmer Bucht zur Badestelle mit Sandstrand. „Da müssen wir noch ein bisschen Sand aufschütten“, meint sie. Ein großer Spielplatz biete auch Möglichkeiten für Beachvolleyball, Basketball, Fußball oder Tischtennis. Zur Hauptsaison planen die jungen Pächter, Kanus und Boards für Stand-up-Paddling (SUP) zu verleihen.

Neben Wasser- und Reitsport gebe es weitere Möglichkeiten für Aktivitäten: Die Schusteracht für Radfahrer, Wanderer und Reiter führe ebenso wie der Europäische Fernwanderweg am Campingplatz vorbei. Wasserwanderer auf der Schwentine könnten für eine oder mehrere Nächte ihr Zelt auf der Wiese in der Nähe der Anlegestelle aufschlagen. Am Wasser wollen sie auch noch eine Sauna aufstellen.

An mehreren Wohnwagen herrscht schon Betrieb, die Camper richten alles für die neue Saison her. Peter Kämmerer hat einen Traumplatz direkt am See. Der 79-Jährige aus dem Kreis Pinneberg und seine Frau kommen bereits seit 15 Jahren auf diesen Platz. Radfahren und Wassersport nennt er als große Pluspunkte. „Ich habe aber kein eigenes Boot mehr.“

Ein paar Meter weiter räumt Jens Will aus Preetz seinen Kofferraum aus. „Hier ist eine himmlische Ruhe“, schwärmt er. Er verbringe die Wochenenden und seinen Urlaub auf dem naturnahen Campingplatz.

Wunschwald mit Lesungen im Lichterschein

An der Ecke zum Sportplatz sind Bäume mit bunten Bändern umwickelt. Auch Lichterketten hängen in den Ästen. Aufgebaut hat das alles Simone Pick-Nedilka, die an wärmeren Abenden zu Lesungen im Lichtschein in ihren Wunschwald einlädt. Wer mag, kann seine Gedanken und Wünsche – „aber keine materiellen“, betont sie – auf Holztäfelchen schreiben und sie aufhängen.

Seit 23 Jahren kommen sie jedes Jahr auf den Campingplatz. „Das ist unsere Oase, hier ist so schön viel Natur.“ Diesmal hat sie alte Handpuppen wieder aufgearbeitet und mitgebracht. Zu jeder will sie Kurzgeschichten erzählen.

Weiter geht es einen Weg zum Grillplatz hinauf. Wer noch ein paar Schritte weiterläuft, kann einen weiten Blick über den Lanker See genießen. „Von da kann man wunderbar den Sonnenuntergang genießen“, schwärmt Armin Köcherling aus Hannover, der einige Meter entfernt vor seinem Wagen sitzt.

„Es ist ein Campingplatz, der ganz viel Potenzial hat“, sagt Leslie von Elm zum Abschluss. „Aber es ist noch sehr viel zu tun.“