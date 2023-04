In Plön geben sich auf Einladung des Theaters Zeitgeist Kabarettisten die Klinke in die Hand. Am 29. April kommt Sebastian Schnoy in die Aula am Schiffsthal und beleuchtet humorvoll Politisches in Verbindung mit Geschichte.

Sebastian Schnoy will in Plön „mehr Idiotie wagen!“

Plön. Das Plöner Theater Zeitgeist präsentiert einen weiteren Kabarettisten in der Aula am Schiffsthal. Sebastian Schnoy kommt am Sonnabend, 29. April, um 19.30 Uhr. Im Gepäck hat er Kabarett über den Sinn im politischen Irrsinn unter dem Titel „Mehr Idiotie wagen!“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schnoy ist ein Arbeiterkind aus dem Osten Hamburgs, das dank seines Fleißes nach Blankenese umziehen konnte. „Als Wanderer zwischen den gesellschaftlichen Schichten hat er feine Ohren für die Lügen aller politischen Lager und ihrer Lust an Projektionen“, heißt es in der Ankündigung.

Die Natur sei dort am schönsten, wo man sie nur zur Erholung aufsuchen müsse. „Der Sozialismus ist am verheißungsvollsten, wenn man über ihn mit dem iPhone twittern kann.“ Verzicht mache Spaß, wenn man alles jederzeit haben könne. Wider besseres Wissen bleibt’s dabei, „denn eine Ideologie stirbt nie“.

Sebastian Schnoy in Plön: Wo ein Wille ist, ist auch ein Irrweg

Schnoys Auftritte sollen das Publikum zum Nachdenken bringen: Russland in die Nato, Türkei und Tunesien in die EU und Abschaffung der Nationalstaaten in einem vereinten Europa. „Wo ein Wille ist, ist auch ein Irrweg und je größer der Wille, desto irriger der Weg.“ Schnoy ist sicher: Auch in Wahnsinn steckt Sinn.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Sebastian Schnoy ist ausgezeichneter Kabarettist, Moderator und Buchautor. Rund 130-mal im Jahr steht er auf der Bühne, so auch beim Theater Zeitgeist. Seine Programme, in denen er Politisches in Verbindung mit Geschichte beleuchtet, hat er auch in seinen Büchern aufbereitet. Drei seiner Werke waren Spiegel-Bestseller.

Karten für die Plöner Veranstaltung gibt es in der Buchhandlung Schneider in Plön und bei der Tourist-Info Eutin oder online beim Theater Zeitgeist.