﻿Kabeltausch in Panker: Landesstraße für drei Monate voll gesperrt

Panker. Wer aus Richtung Kiel an den Strand von Behrensdorf will, der muss ab sofort Umwege in Kauf nehmen. Der Netzbetreiber Schleswig-Holstein Netz AG tauscht Kabel in der Gemeinde Panker aus. Die Trasse von der Einmündung von der Landesstraße in Richtung Matzwitz bis zur Straße Ecksoll ist bis zum 28. Juli 2023 für den Durchgangsverkehr voll gesperrt.

Eine Umleitungsstrecke ist ausgeschildert. Lediglich Schulbusse können den Baustellenbereich passieren. Die Arbeiten in der Dorfstraße von Matzwitz sind aufgeteilt in drei Abschnitte. Die Anlieger haben so bis zum jeweiligen Baufeld freie Fahrt.

Das steckt hinter dem Kabeltausch in Matzwitz

Die Arbeiten in Panker sind Teil eines größeren Kabeltausches in der Region zwischen Lütjenburg und Hohenfelde. Vier große Stromausfälle seit November 2022 ließen die Lichter in den Haushalten teilweise für Stunden ausgehen. Darauf reagiert die Netz AG. Die Leitungen stammen aus den 70er Jahren. Bis zu 900 Haushalten in der Region Lütjenburg waren von den Ausfällen betroffen.

Besonders gefährlich war der ausbleibende Strom für eine Frau in Hohenfelde: Sie war auf ein Sauerstoffgerät angewiesen. Die Feuerwehr half mit einem Notstromaggregat aus.

Insgesamt 3,5 Millionen Euro investiert das Unternehmen nach eigenen Angaben im Laufe des Jahres in Lütjenburg, Panker, Giekau, Dannau, Hohenfelde, Schwartbuck, Klamp und Rantzau.

„Die Neuverlegung des Mittelspannungskabels auf rund 800 Meter Länge dient der Erhöhung der Versorgungssicherheit der Haushalte in Matzwitz“, sagt Stephan Sievers, Leiter des Technikstandortes in Plön. Dafür sorgten ein Ringschluss im Stromnetz und eine neue Ortsnetzstation, die von der Zentrale in Rendsburg aus ferngesteuert werden kann.

Die Station wird an der Dorfstraße 28 aufgestellt. Zum Einsatz kommt ein Mittelspannungskabel mit einem größeren Durchmesser. ine Firma aus Wankendorf übernimmt die Kabelarbeiten.