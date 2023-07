Schlemmen in Kalifornien beim „Foodtrucks on the Beach“-Event am 18. Juli

Schönberg. Mit dem Meer vor Augen kann am Dienstag, 18. Juli, auf dem Deich in Kalifornien (Gemeinde Schönberg) geschlemmt werden. Süß oder herzhaft? Alles ist möglich beim ersten „Foodtrucks on the Beach“-Event, das Thorsten Meyer vom benachbarten Hotel Strandräuber organisiert hat.

„Wenn wir in Kalifornien selbst keine Events auf die Beine stellen, würde einfach nichts passieren“, sagt Thorsten Meyer, der Vorsitzender des Vereins Brahoka ist – ein Zusammenschluss von Gewerbetreibenden aus Brasilien, Holm und Kalifornien. Gemeinsam wollen sie die touristische Entwicklung in ihren Orten voranbringen. Der Vorwurf: Die Gemeinde Schönberg und der Tourist-Service seien zu wenig aktiv.

Mit dem ersten Foodtruck-Festival starten sie einen Testlauf auf dem Deich, der zu einem wiederkehrenden Dauerbrenner werden könnte. „Wir wollen schauen, wie es anläuft und ob es von Einheimischen und Gästen angenommen wird“, erklärt Thorsten Meyer. Hintergrund für das Event sei das mangelnde gastronomische Angebot in Kalifornien und Umgebung. „Wir haben einfach zu wenig Restaurants. Die Leute sehnen sich auch nach etwas Exotischem.“

Beim „Foodtrucks on the Beach“-Event in Kalifornien können Gäste schlemmen und einen kurzen Urlaub an der Ostsee genießen

Von 12 bis 20 Uhr verwandelt sich am 18. Juli der Deich gegenüber vom Hotel Strandräuber in Kalifornien in ein Paradies für alle Feinschmecker. Insgesamt fünf Foodtrucks aus dem Hamburger Raum machen Station an der Ostsee. Zudem öffnet Thorsten Meyer seine Strandbar in einem umgebauten Holzkahn, wo es Getränke und Bubble-Waffeln gefüllt mit Vanilleeis, Marshmallow oder Smarties gibt. Auf dem Deich warten kostenlose Strandliegen auf die Gäste.

Das Angebot der Foodtruck-Meile ist vielfältig. Für Fleischliebhaber gibt es klassische Burger mit regionalen Zutaten, unter anderem einen „Double Cheese“-Burger oder einen „Double Cheese-Bacon“-Burger. Dazu können verschiedene hausgemachte Soßen gewählt werden. Außerdem wird saftiges Spanferkel aus dem Smoker in Original Holsteiner Boxen mit hausgemachten Soßen und Kringelpommes serviert sowie „Pulled Beef & Pork“.

Fans der mexikanischen Küche dürfen sich auf authentisches mexikanisches Streetfood wie Burritos, Quesadillas, Tacos und Empanadas freuen. Wer gesundheitsbewusst und vegan essen möchte, der kann köstliche Bowls aus rein pflanzlichen Zutaten probieren. Abgerundet wird das kulinarische Angebot durch süße und herzhafte Crêpes sowie erfrischendes Softeis.

