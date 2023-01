Das Anbaden in der Ostsee in Hohwacht (Kreis Plön) lockt immer mehr Menschen an. Am Neujahrstag kamen rund 400 Besucher an den Strand. 70 von ihnen stiegen ins fünf Grad kalte Wasser. Wie fühlt sich das an? Wir haben nachgefragt.

Kaltstart ins Neue Jahr: 70 Mutige steigen in Hohwacht in die Ostsee

Hohwacht. Das Anbaden am Neujahrstag in Hohwacht wird zu einem Kult-Ereignis. Über 400 Zuschauer verfolgten das Spektakel am Strand von Alt-Hohwacht. Rund 70 von ihnen tauchten in die fünf Grad kalten Fluten der Ostsee. Das ist eine Rekordbeteiligung bei dem Kaltstart ins Neue Jahr. Und es fühlte sich gut an.

In den Minuten vor dem Gang ins Wasser merkt man einigen an, dass sie noch ihren Mut zusammenkratzen müssen. „Nun. Gehst Du rein?“, fragt ein Mann seine Bekannte, die schon die Badekappe aufhatte. „Ich weiß es noch nicht“, sagt sie sichtlich frierend.

„Da wird man einfach hineingezogen“

Christian Meyer aus Winsen an der Luhe gehört zu den Wagemutigen in Badehose. Allein wäre es ihm schwergefallen, ins Wasser zu steigen, gesteht er. Mit den anderen hinzugehen? „Da wird man einfach hineingezogen.“

Im Wasser war es sehr kalt, so Meyer. Wieder an Land sei es angenehm, trotz des Windes. Ihm entfährt ein „wunderbar“ nach dem rund 60 Sekunden dauernden Spektakel. Das hat seinen Grund. Die Lufttemperatur liegt mit 13 Grad deutlich über der des Wassers. Sie fühlt sich einfach wärmer an.

„Am Anfang kostet es schon Überwindung. Danach ist es eine Wohltat, die den ganzen Körper durchströmt“, sagt Jan Tjulf Quast aus Glückstadt, der seinen Bruder Ove Hagel besucht, der in Hohwacht lebt.

Ein Brüderpaar in Hohwacht fällt besonders ins Auge

Er geht zum ersten Mal an einem 1. Januar ins Wasser. Aber er kommt glücklich wieder heraus. „Damit ist man fit für das ganze Jahr“, sagt er nach dem Abtrocknen.

Die beiden Brüder sind die Auffälligsten unter den Badenden. Sie kommen mit blonder und schwarzer Perücke. Ove Hagel: „Zur Belustigung der Zuschauer.“

Sie kamen auf die Idee fürs Anbaden in Hohwacht

Das Anbaden in Hohwacht begann mit drei Freunden: Olaf Hutzfeld, Jürgen Feldhoff und Oliver Lindenberger. Vor acht Jahren kamen sie zum ersten Mal auf die Idee, am 1. Januar in die Ostsee zu hüpfen. Zunächst nur für sich.

Vor fünf Jahren machten sie erstmals Werbung für das kleine Event. Die Zahl der Zuschauer und der Badenden wächst seitdem kontinuierlich.

Zumindest die Lufttemperatur war fast wie in Samoa

Olaf Hutzfeld schwört die Bade-Gemeinschaft kurz vor dem Sprung ins Wasser noch einmal ein. Die ersten Menschen, die das Jahr 2023 begrüßten, seien beim Anbaden in Samoa ins Wasser gegangen. Wassertemperatur 28 Grad. Dafür erntet er Lacher.

An diesem Neujahrstag habe man in Hohwacht noch Glück. Letzte Woche seien es nur drei Grad Wassertemperatur in der Ostsee gewesen. Die Lufttemperatur sei mit 13 Grad „fast wie in Samoa“. „Toll, dass es so viele Verrückte gibt, die das machen, was ich gleich tue.“

Wie wärmt man sich am schnellsten wieder auf? Alle Mutigen, die in die Ostsee steigen, erhalten einen kostenlosen Punsch am nahen Strandimbiss „Kiek in de See“.

Die Begrüßung des neuen Jahres in Hohwacht geht am Abend weiter. Mehrere tausend Menschen ziehen beim traditionellen „Strandleuchten“ von Alt-Hohwacht zur Seebrücke „Flunder“. Viele von ihnen tragen Fackeln. Der Zug sieht in der Dunkelheit aus, wie ein langer leuchtender Wurm.