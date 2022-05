Kanuten in Not: Feuerwehr rettete Männer auf dem Plöner See bei Nehmten

Zwei Kanuten auf dem Großen Plöner See gerieten am Mittwochabend bei einem Unwetter in Gefahr. Einer von ihnen erlitt eine starke Unterkühlung.

Am Mittwochabend wurde die Feuerwehr zu einem Einsatz auf dem Großen Plöner See gerufen. Dort waren zwei Kanuten im Unwetter in Gefahr geraten.

Nehmten.Fast wäre es auf dem Großen Plöner See bei Nehmten für zwei Kanuten am Mittwochabend zu einem tragischen Ende gekommen. Doch bei der gemeinsamen Vater-Sohn-Tour, die von einem Unwetter unterbrochen wurde, konnte der Sohn sich selbst an Land retten und um Hilfe rufen. Den Vater holten die Einsatzkräfte der Feuerwehr mit einer starken Unterkühlung aus dem Wasser.

Um 17.45 Uhr ging der Notruf in der Regionalleitstelle in Kiel ein. Ein Vater und sein Sohn hatten eine gemeinsame Kanutour von Plön in Richtung Dersau gemacht und waren unterwegs in ein Unwetter aus Starkregen und Gewitter geraten, das die Männer in ihren Booten abgetrieben hatte. Der Sohn konnte sich im Ortsteil Sepel (Gemeinde Nehmten) selbst an Land retten und Hilfe für seinen Vater holen, der mit seinem Kanu gekentert war.

Feuerwehr holte den Kanuten mit einer starken Unterkühlung aus dem Wasser

Die Freiwillige Feuerwehr Plön kam mit einem Einsatzboot für die Wasserrettung und wurde von den Wehren aus Nehmten, Dersau und Ascheberg unterstützt. Nach Angaben der Polizei im Kreis Plön konnte der Vater mithilfe der örtlichen Einsatzkräfte mit einer starken Unterkühlung aus dem Wasser geholt werden. „Vermutlich hat der Sohn seinem Vater das Leben gerettet, denn wir gehen davon aus, dass der Mann es nicht mehr alleine an Land geschafft hätte“, erklärte Michaels Martins, Leiter des Polizeireviers Plön.

Der Vater wurde zur Überwachung in ein Krankenhaus nach Kiel gefahren. Er ist vermutlich mit dem Schrecken und einer Erkältung davongekommen.