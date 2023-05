Kommunalwahl 2023

Große Bauprojekte wie hier am Schulredder (vorne), aber auch am Krischansbarg (rechter oberer Bildrand) und auf dem ehemaligen Schulgelände (linker oberer Bildrand) haben Einfluss auf das Wahlergebnis in Heikendorf genommen.

Die CDU hat in Heikendorf Stimmen eingebüßt, der SPD-Fraktionsvorsitzende kündigt seinen Austritt aus der Partei an und die AfD zieht mit einem Sitz in die Gemeindevertretung. Nach der Kommunalwahl ist in Heikendorf vieles anders.

