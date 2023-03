﻿Buchhändlerin erzählt: Von Ougadougou über Hamburg nach Plön

Die Plöner Buchhändlerin Katrin Rohde kommt: Am Montag, 3. April, um 19 Uhr spricht sie in der Tourist Info über „Ein Leben zwischen zwei Kontinenten“ und ihre Waisenkinder-Projekte in Burkina Faso.

Katrin Rohde lebt in Ouagadougou und in Hamburg. Die Plöner Buchhändlerin hält viele Vorträge über ihre Arbeit - nun auch wieder in Plön.

Plön. Rund 30 Jahre ist es her, dass Katrin Rohde ihren Plöner Buchladen in der Fußgängerzone schloss, alles verkaufte und nach Westafrika zog. Nach Ouagadougou, der Hauptstadt von Burkina Faso. Dort mietete sie ein kleines Haus und nahm 18 Waisenkinder auf. Unter Katrin Rohdes Federführung und dank unzähliger Spenden ist daraus noch viel, viel mehr geworden. Das erste gebaute Waisenhaus nannte sie AMPO.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Heute umfasst AMPO zahlreiche Einrichtungen und Projekte, die nach dem Prinzip „Hilfe zur Selbsthilfe“ arbeiten. Bildung und Aufklärung sind das zentrale Ziel. Es gibt Waisenhäuser, eine Tischlerei, Schneiderei, Schulen, Krankenstation, verschiedene Werkstätten… Katrin Rohde wird dieses Jahr 75 Jahre alt. Und sie hört nicht auf, für ihre Projekte zu werben.

Das Wort Ruhestand kennt die 74-Jährige nicht

„Ruhestand – das Wort kenne ich gar nicht“, erzählt sie am Telefon und berichtet, dass sie zurzeit etwa im dreimonatigen Wechsel mal in Hamburg, mal in Ouagadougou lebt. Und dazu noch viel auf Reisen ist. Jetzt kommt sie wieder nach Plön, um zwei Vorträge zu halten. Einer davon ist öffentlich, der Eintritt frei. Über „Ein Leben zwischen zwei Kontinenten“ berichtet sie am Montag, 3. April, ab 19 Uhr in der Tourist Info im Plöner Bahnhof.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Und sie gesteht, dass ihr schon etwas wehmütig wird, wenn sie die Lange Straße entlangläuft, vorbei an dem Gebäude, wo einst die Hahn’sche Buchhandlung ihren Platz hatte. „Das war eine wunderbare Zeit, mit tollen Kunden. Ich konnte mich als Buchhändlerin richtig ausleben“, sagt sie. Aber viel Zeit zum Grübeln bleibt nicht, viele Freunde wollen sie in Plön sehen, sie sprechen, mit ihr einen Kaffee trinken gehen. „Cappuccino bei Cini“, da freut sie sich schon drauf.

Katrin Rohde lebte viele Jahre in Burkina Faso, die Waisenkinder dort sind ihr ans Herz gewachsen. © Quelle: privat

Am Tag drauf hält sie den Vortrag auch bei der Fielmann-Akademie im Plöner Schloss. „Dann werde ich noch mehr auf die Krankenstation eingehen. Fielmann hat uns ein besonderes Prüfgerät für die Optiker-Station spendiert“, sagt sie. Das gesamte Projekt existiert nur dank vieler Spenden weiter.

Kinder, die bei AMPO betreut wurden und aufwuchsen, haben inzwischen einen Verein gegründet und kümmern sich um die Waisen, die zu Ausbildung und Studium nun in die Stadt kommen. AMPO unterstützt auch, zum Beispiel mit Studiengebühren. „Aber wenn ein Kugelschreiber fehlt, darf man dort nicht zur Schule gehen“, erzählt Katrin Rohde. Der Verein hilft bei Kleinigkeiten. Kümmert sich aber auch mehr. „Gerade haben sie einem Mädchen, das TBC hatte, Medikamente für 300 Euro bezahlt.“ Und inzwischen ist das Mädchen aus dem Krankenhaus wieder heraus.

„Meine Heimat ist in Deutschland“, sagt Katrin Rohde

Wo fühlt sich Katrin Rohde zu Hause? In Hamburg oder Ouagadougou? „Meine Heimat ist in Deutschland. Ich bin froh, denn es ist ein friedlicher Ort“, sagt sie. Aber redet sie von Burkina Faso, redet sie von „wir“ und „uns“. Nach fast 30 Jahren dort kein Wunder. „Mein Mann ist Afrikaner, ich habe Einblicke in die Tradition“, erklärt sie. Aber: „Da unten leben wir im Krieg.“ Sie genießt, dass sie inzwischen eine Wohnung in Hamburg hat, und nicht mehr nur eine Kommode mit Wintersachen bei ihrer Schwester. „Ich bin Hamburgerin“, sagt Katrin Rohde.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Und worauf ist sie am meisten stolz? Wer Katrin Rohde kennt, weiß die Antwort. „Auf meine Kinder bin ich stolz, diese unglaublichen afrikanischen Kinder.“ Wer Katrin Rohde nicht kennt oder sie wiedersehen möchte, hat beim Vortrag am Montag, 3. April, Gelegenheit, sie zu treffen.