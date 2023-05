﻿Kein Platz für 28 Gemeindevertreter in Laboe: Schwimmhalle eine Option?

Laboe. Nach der Wahl wird in vielen Kommunen in Schleswig-Holstein wie beispielsweise in Henstedt-Ulzburg, Bad Bramstedt oder Neumünster ein Trend deutlich: Immer mehr Fraktionen und immer mehr Vertreterinnen und Vertreter des Volkes sitzen an einem Tisch. Auch in Laboe werden zukünftig 28 statt bisher 17 Frauen und Männer in sechs Fraktionen Entscheidungen für ihre Gemeinde treffen. Ein Experte der Uni Kiel rechnet damit, dass die Arbeit schwieriger wird.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zunächst einmal wird Kommunalpolitik teurer. Bislang hat die Gemeinde Laboe jährlich 76 000 Euro für ehrenamtliche Tätigkeiten ausgegeben. Darunter fallen auch die Sitzungsgelder von 35 Euro pro Sitzung und Mitglied und individuell bemessene Aufwandsentschädigungen für die Fraktionsvorsitzenden. „Dieser Ansatz wird nicht zu halten sein“, erklärt Laboes Bürgermeister Heiko Voß.

Wie sehr die Kosten steigen, zeige sich laut Voß erst, wenn die neue Gemeindevertretung in der Hauptsatzung entscheidet, ob sich die Größe der Fachausschüsse zukünftig verändern soll. Bislang sitzen in Laboe jeweils elf Mitglieder in fünf Ausschüssen. Laut Gemeindeordnung Schleswig-Holstein ist es Aufgabe der Gemeindevertretung, Ausschüsse zu bilden sowie deren Aufgabengebiet und die Zahl der regelmäßigen Mitglieder festzulegen.

Wie tagen zukünftig 28 Gemeindevertreter in Laboe? Kleineres Mobiliar könnte in der Aula der Grundschule Abhilfe schaffen

Zur konstituierenden Sitzung am 28. Juni wird die Gemeindevertretung nicht wie üblich in der Aula der Grundschule tagen, sondern in der Jenner-Arp-Sporthalle in Laboe. Dort gebe es laut Voß genügend Platz, um 28 Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter unterzubringen. Ein ständiger Sitzungsort soll die Halle jedoch nicht werden. „Wir kommen dort in Konflikte mit unseren Sportvereinen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Doch wo sollen die vielen Gemeindevertreter zukünftig tagen? Kleineres Mobiliar oder eine andere Sitzordnung könnten nach Einschätzung des Bürgermeisters Abhilfe in der Aula schaffen. Statt der U-Form wäre eine Schrägaufstellung in Reihen eine denkbare Alternative. „Dazu brauchen wir aber die Bereitschaft der Fraktionen, in Reihe zu sitzen“, so Voß. Einen ausreichend großen Sitzungssaal gebe es selbst im Rathaus nicht.

Kein Platz für neue Gemeindevertretung in Laboe: Öffentliche Gebäude wie das Feuerwehrhaus scheiden aus

Auch alle anderen öffentlichen Gebäude in Laboe wie das Feuerwehrhaus scheiden mangels Platz aus. Was ist mit der leer stehenden Schwimmhalle? Rein technisch sei es machbar, vermutet der Bürgermeister, aber nur mit einem „großen finanziellen Aufwand“. Zudem sei der Boden des Beckens schräg, der Fußboden im Umkleidetrakt uneben. „Im Moment ist das keine Option“, so Voß. Denkbar wäre eher eine Kooperation mit Gastronomien.

Ein weiteres Problem bei 28 Personen und sechs Fraktionen: die Redezeit. Heiko Voß rechnet nicht mit ausufernden Wortbeiträgen. „Wir haben keine extremen Parteien, die stören wollen.“ Er empfiehlt der neuen Gemeindevertretung eine Geschäftsordnung, in der „klare und auch praktische Regelungen“ getroffen werden können.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Prof. Christian Martin, Politikwissenschaftler an der Uni Kiel, wertet eine steigende Repräsentationsfunktion in den Gemeindevertretungen durch mehr Mitglieder und Gruppierungen durchaus als positiv. „Aber es macht die Arbeit vor Ort schwieriger“, meint der Wissenschaftler. Sitzungen dauerten länger, weil Kompromisse aufgrund der Heterogenität der Interessen schwer zu finden seien. „Es ist anspruchsvoller, die gleiche Leistung für das, was vor Ort entschieden wird, zu bringen wie bisher.“

KN