﻿Kein Tourismus mehr am Strand in Heidkate? Das sind die Pläne der Gemeinde

Wisch. Der Strand in Heidkate (Gemeinde Wisch) ist seit Jahrzehnten ein beliebter Ausflugsort für Naturliebhaber, Wassersportler und Hundebesitzer. Doch der aktuelle Streit um den von der Gemeinde Wisch betriebenen Parkplatz und die Öffnung der Kieler Fischbude Moby wirft kein gutes Licht auf den Küstenstreifen. Ist Tourismus dort neuerdings unerwünscht?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Neun Frauen und Männer kümmern sich seit der Kommunalwahl 2023 in zwei Fraktionen (SPD mit drei Sitzen und UWW mit sechs Sitzen) um die politischen Belange der Gemeinde Wisch. Dazu gehört auch der Betrieb des Strandparkplatzes. Dieser ist für die Gemeinde ein Sorgenkind – und zwar nicht erst, seit die untere Naturschutzbehörde im Kreis Plön wegen eines schützenswerten Trockenrasenbiotops 2022 strengere Auflagen erteilt hat.

„Die Bewirtschaftung der Parkplätze ist trotz der zwischenzeitlich angepassten Parkgebühren defizitär“, erklärt Klaus Jans, Fraktionssprecher der SPD. Auch Rebecca Jonsson von der UWW betont: „Der Parkplatz ist nicht für die gute Finanzsituation der Gemeinde verantwortlich. Vielmehr konnte sich die Gemeinde aufgrund ihrer Finanzkraft den Parkplatz leisten.“ Kosten verursacht die Fläche, die seit 1. April 1973 von der Gemeinde Wisch gepachtet wird, durch Instandhaltung und Pflege sowie Pachtgebühren.

Parkplatz in Heidkate bringt der Gemeinde Wisch einen Gewerbeverlust im sechsstelligen Bereich

Die Einnahmen aus der Parkplatzbewirtschaftung hingegen seien laut Jonsson in den Jahren 2021 und 2022 um durchschnittlich 40 Prozent im Vergleich zu den Vorjahren gesunken. Schon 2017 habe es einen Gewerbeverlust im sechsstelligen Bereich gegeben. „Die bedarfsorientierte Öffnung der Parkflächen führte dazu, dass sich die Verlustvorträge nicht weiter erhöht haben“, so Jonsson. Eine eingeschränkte Öffnung der Parkflächen schont also den Geldbeutel der Gemeinde.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hinzu kommt: Die exzessive Nutzung des Parkplatzes von Campern und Wohnmobilisten während der Corona-Pandemie habe nach Angaben von Klaus Jans „nachvollziehbare, aber nicht wirklich vermeidbare“ Einschränkungen durch strengere Auflagen der unteren Naturschutzbehörde mit sich gebracht. „Hierauf reagiert die Gemeinde mit einem neuen Parkplatzkonzept, das eine künftige Nutzung der Parkplatzflächen ermöglichen soll“, so Jans.

Laut Rebecca Jonsson habe die Gemeinde Wisch für das laufende Jahr einen Betrag in Höhe von 10 000 Euro im Haushalt eingeplant, um zusammen mit einer Beraterfirma ein Konzept zu entwickeln, das den Erhalt und Betrieb des Parkplatzes im Einklang mit den Vorgaben der unteren Naturschutzbehörde und dem Interesse an einem naturnahen Tourismus ermöglicht.

Naturnaher Tourismus und Gastronomie in Heidkate sind von der Gemeinde Wisch durchaus erwünscht

Denn Touristen seien in Heidkate durchaus erwünscht, wie beide Fraktionen betonen. „Wir wollen Besucherinnen und Besucher, die das unverbaute, natürlich belassene Ambiente in Heidkate lieben“, sagt Klaus Jans von der SPD. Er nennt es einen „naturnahen und verantwortungsvollen Tourismus“, für den sich seine Fraktion in Heidkate einsetze. Auch die UWW erklärt das als ihr oberstes Ziel.

Für beide Fraktionen gehört daher auch Gastronomie an den Strand. „Diese ist, unter Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und der touristischen Ausrichtung der Gemeinde Wisch, immer gern gesehen“, erklärt Rebecca Jonsson. Und die SPD meint: „Ein etwas breiteres gastronomisches Angebot und die moderate Ausweitung der Öffnungszeiten sehen wir unkritisch.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Nach Angaben der UWW-Sprecherin habe die Gemeindevertretung daher bereits im Februar die Anfrage auf Herstellung einer gastronomischen Terrasse für den Kieler Fischimbiss Moby von maximal 60 Quadratmetern „als genehmigungsfähig“ angesehen. Die untere Bauaufsichtsbehörde im Kreis Plön hat allerdings im Rahmen ihrer Beteiligung an dem Konzessionsverfahren für Moby der örtlichen Ordnungsbehörde (Amt Probstei) aufgrund einer „unzulässigen Terrassen-Erweiterung“ eine ablehnende Stellungnahme abgegeben.

KN