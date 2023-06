Die Hypovereinsbank schließt ihre Filiale in Preetz. Immer mehr Kunden nutzen das Internet, heißt es aus der Zentrale. Wer das nicht will oder kann, muss nun nach Kiel. Eine KN-Leserin beschwert sich.

Preetz. Bärbel Hannemann aus Schwentinental ist Kundin bei der Hypovereinsbank. Seit 45 Jahren. Post habe sie nicht von der Bank bekommen, sagt Hannemann. Der Hinweis zur Schließung der Filiale hängt im Rücken all derer, die an den SB-Automaten stehen. Dieses Plakat sei ihr nicht aufgefallen und hänge zudem sehr ungünstig. Sie erfuhr die Neuigkeit von ihrer Schwester. Diese hatte in den vergangenen Tagen Post von der Bank im Briefkasten. Inhalt: Die Hypovereinsbank schließt die Filiale in Preetz am 15. Juni.