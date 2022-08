Im Kreis Plön gibt es bald eine weitere Möglichkeit, Angelegenheiten rund ums Auto zu erledigen. Eine Außenstelle der Kfz-Zulassungsstelle in Plön soll in Schwentinental eröffnen, und zwar noch in diesem Jahr.

Breiten Service für Autofahrer will die Außenstelle der Kfz-Zulassungsstelle in Schwentinental bieten.

Kreis Plön. Die Kfz-Zulassungsstelle in Plön erhält eine Außenstelle. Das hat der Hauptausschuss des Kreises Plön bei seiner jüngsten Sitzung beschlossen, wie der Vorsitzende Werner Kalinka (CDU) am Donnerstag mitteilte.

Die Außenstelle für die Kfz-Zulassung soll demnach in Schwentinental eröffnen. Das sind Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Wo ist die geplante Kfz-Zulassung in Schwentinental?

Sie wird laut Kalinka im Gebäude der Wirtschaftsförderungsagentur des Kreises Plön eingerichtet. Die Adresse der Zulassungsstelle lautet dann Lise-Meitner-Straße 1-7, 24223 Schwentinental. „Sie soll neben dem Haupteingang eingerichtet werden, ist für das Publikum als Zulassungsstelle sehr gut erkennbar und soll ein Leistungsangebot analog der Kfz-Zulassungsaußenstelle in Altenholz haben“, sagte Kalinka.

Was kann ich in der Kfz-Zulassung in Schwentinental erledigen?

Die Kfz-Zulassungsaußenstelle in Altenholz ist ein Angebot des Kreises Rendsburg-Eckernförde und der Stadt Kiel. Möglich ist dort unter anderem die Neuzulassung, Umschreibung, Wiederzulassung, Außerbetriebsetzung und Erstzulassung von Fahrzeugen. Auch Kurzzeitkennzeichen und Saisonkennzeichen werden wie in Altenholz demnächst auch in der Außenstelle der Kfz-Zulassung in Schwentinental vergeben.

Wer arbeitet in der Außenstelle?

Um der Arbeit Herr zu werden, soll der Kreis Plön Mitarbeiter einstellen dürfen. Der Hauptausschuss empfahl, die von der Kreisverwaltung gewünschten 2,4 Stellen zu schaffen. „Damit würde die Außenstelle personell gut aufgestellt sein und auch eine Entlastung in Plön die Folge sein, sodass Wartezeiten dort verringert werden könnten“, sagte Kalinka.

Wann eröffnet die Außenstelle der Kfz-Zulassung in Schwentinental?

Die Antwort von Kalinka: „Wir gehen davon aus, dass die Außenstelle in Schwentinental noch 2022 ihre Arbeit aufnimmt.“ Ein früherer Termin sei nicht realisierbar, weil die Räume erst nach dem 30. September 2022 verfügbar seien. Büromöbel seien bestellt, auch Technik werde bereits beschafft.

Gibt es Parkplätze vor der Außenstelle der Kfz-Zulassung in Schwentinental?

Laut Kalinka sollen Parkplätze eingerichtet werden. Eine Parkplatzreihe solle für den Besucherverkehr der Zulassungsstelle reserviert werden.

Warum soll es überhaupt eine Außenstelle in Schwentinental geben?

Die CDU will Menschen den Weg zur bislang einzigen Kfz-Zulassungsstelle in Plön ersparen. Kalinka: „Dies ist ein bürgernahes, attraktives Angebot in einer Region, in der viele Menschen wohnen und eine Reihe von Autohäusern ihren Sitz haben.“ Dass die Schaffung der Außenstelle in Schwentinental länger dauere als erhofft, sei unproblematisch. „Hauptsache, sie kommt und dies in einer guten Ausstattung“, so Kalinka.