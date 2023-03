﻿Kinder- und Jugendhaus in Schönberg hat einen eigenen Beirat

Die Jugendlichen im Schönberg Kinder- und Jugendhaus wollen selbst mitbestimmen und mitgestalten, was in ihrem Kinder- und Jugendhaus geschieht. Sie wählten nun einen Beirat aus sechs Mitgliedern.

Das Kinder- und Jugendhaus in Schönberg hat nun einen Beirat (von links): Lea Hildebrandt, Viktoria Scharnberg, Nemer Abdulrahim, Bjarne Wolf und Janne Schmidt. Tarek Youssef fehlt auf dem Foto.

Schönberg. Das Kinder- und Jugendhaus in Schönberg hat jetzt einen eigenen Beirat. In einer demokratischen Wahl hatten sich auf Anhieb zwölf Mädchen und Jungen gefunden, die diese Verantwortung übernehmen wollten. Rund 70 Jugendlichen wählten per Urnengang ihre sechs Vertreterinnen und Vertreter – je zwei für drei unterschiedliche Altersgruppen. Der Beirat will sich nun ein Regelwerk geben, Veranstaltungen anregen, planen und mitentscheiden, welche Dinge umgesetzt werden. Sie wollen aber auch eine Brücke sein zwischen den Sozialpädagogen des Kinder- und Jugendhauses. „Wir sind offen für Anregungen und hoffen, dass viele Ideen auch von anderen Jugendlichen kommen“, sagte Lea Hildebrandt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Es ist das beste Kinder- und Jugendhaus in ganz Deutschland“, Bjarne Wolf

Sie erhielt das Mandat für die Altersgruppe der 13- bis 15-Jährigen, gemeinsam mit Bjarne Wolf. Beide sind seit langem regelmäßig im Kinder- und Jugendhaus, hatten sich bereits in der hausinternen „Planungsgruppe“ beteiligt, sodass es „ein Muss war, sich für den Beirat zu bewerben“, sagte Hildebrandt. Bjarne Wolf freut sich über den großen Rückhalt der Besucherinnen und Besucher, die für ihn gestimmt hatten. Er will neue Ideen einbringen, Projekte mitgestalten für „das beste Kinder- und Jugendhaus in ganz Deutschland“, wie er betonte.

Konkretes Projekt: Gestaltung des ehemaligen Bandraumes

Auch Nemer Abdulrahim, der mit gut 80 Prozent die meisten Stimmen erhalten hatte, ist sehr motiviert. Gemeinsam mit Janne Schmidt vertritt er vor allem die Interessen der Jugendlichen im Alter ab 16 Jahren. Ein großes Projekt wirft bereits seine Schatten voraus. Denn seit gut einem Jahr arbeiten Gemeinde, Kinder- und Jugendhaus an der Sanierung des ehemaligen Bandraumes. Die Jugendlichen hatten bereits eine Spende von einem örtlichen Dachdeckerunternehmen bekommen, die für die Gestaltung des Raumes verwendet werden soll.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Derzeit laufen die Trocknungsarbeiten, aber wenn die abgeschlossen sind, wollen die Jugendlichen selbst mit Hand anlegen. „Es gibt viele Ideen für den Raum, die wir mit den anderen weiter entwickeln wollen“, sagte Nemar.

Für die Altersgruppe der Zehn- bis Zwölfjährigen hatte es die meisten Bewerberinnen und Bewerber gegeben. Gewählt wurden Viktoria Scharnberg und Tarek Youssef. „Zwei-, dreimal pro Woche“ sei sie im Kinder- und Jugendhaus, verbringe dort Zeit mit Gleichaltrigen. „Ich wollte selbst auch mitbestimmen“, begründete sie ihre Bereitschaft zur Kandidatur.

Rund 70 Kinder und Jugendlichen gaben ihre Stimme ab

Dass sich „so viele“ Jugendliche für diesen Beirat bewerben würden, hatten Matthias Sieck und Benjamin Langegger vom Pädagogen-Team des Kinder- und Jugendhauses nicht erwartet. „Wir waren sehr überrascht und freuen uns, dass die Jugendlichen mitbestimmen wollen. Aber auch, dass rund 70 Besucherinnen und Besucher von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht hatten. Damit haben wir nicht gerechnet. Gleichzeitig ist es für uns auch eine Herausforderung, denn wir als Leitung geben einen Teil Macht ab, auch wenn wir natürlich Ansprechpartner bleiben.“ Für ihn sei der Beirat das richtige Instrument für die Jugendbeteiligung, sagte der Sozialpädagoge.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das ist das Kinder- und Jugendhaus in Schönberg Das Kinder- und Jugendhaus in Schönberg ist örtlich an den Schulkomplex mit Gemeinschaftsschule und Grundschule angeschlossen und arbeitet in Kooperation mit der offenen Ganztagsschule. Alle Angebote wie Musikkurse, Airbrush, Fahrradreparatur, offene Jugendarbeit mit Darts, Billard, Tischfußball, aber auch Veranstaltungen und vieles andere können von allen Kindern und Jugendlichen ab zehn Jahren genutzt werden. Ein Kiosk, eine Küche und eine Mensa gehören zum Komplex dazu.

Er wünsche sich, dass damit ein Schritt auch für die Bildung eines Kinder- und Jugendbeirates innerhalb der Gemeinde Schönberg getan ist.

Beschlossen worden war im Sozialausschuss, den Kinder- und Jugendbeirat der Gemeinde, der vor etwa 15 Jahren aufgelöst worden war, zu reaktivieren. Die derzeit praktizierte projektbezogene Jugendbeteiligung soll dann in Regie des Beirates fortgesetzt und gelenkt werden, lautet das Ziel.