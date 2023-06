Sandweg an der Danziger Straße

Nach versuchter Vergewaltigung in Rendsburg: Mann (61) in U-Haft

Ein Mann (61) sitzt nach einer versuchten Vergewaltigung in Rendsburg in U-Haft: Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte er die Frau auf einem Sandweg an der Danziger Straße von hinten angegriffen, zu Boden gebracht und geschlagen.