﻿Im Kino in Schönberg laufen die Sanierungsarbeiten

Die Arbeiten für die Sanierung des Schönberger Kinos laufen. Eigentümer Alexander Bulbeck will das Verzehrkino auf jeden Fall erhalten, mag aber noch keinen Termin zur Wiedereröffnung nennen. So ist der Stand der Dinge.

Schönberg. Wann wird das Kino in Schönberg wieder eröffnet und wird es überhaupt wieder eröffnet? Diese Fragen stellen sich viele Menschen in der Probstei. Denn das stattliche Gebäude am Marktplatz mitten im historischen Ortskern ist inzwischen zu einem Wohnhaus geworden. Doch am Seiteneingang wird nach wie vor kräftig gewerkelt und ein Blick ins Innere des Hauses zeigt: Es geht voran, wenn auch langsam. Besitzer Alexander Bulbeck, der 2020 das Gebäude von Ute und Gerd Boller gekauft hat, versichert: „Es wird wieder ein Kino in Schönberg geben, es ist nur noch nicht klar, wann.“