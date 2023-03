﻿Kiosk am Möltenorter Strand: Das haben die neuen Pächter vor

„Hippie Fisch“ soll der Kiosk am Möltenorter Strand in Heikendorf in Zukunft heißen. Die Gemeinde hatte zum 1. Mai einen neuen Pächter gesucht. Jetzt stehen sie fest und übernehmen zusätzlich zu dem Kiosk auch die Strandkorbvermietung. Für Badegäste wird sich einiges ändern.

Hippie Fisch soll der Strandkiosk in Möltenort in Zukunft heißen.

Heikendorf. Jetzt ist es beschlossene Sache. Anton Ketisch, Geschäftsführer beim Gut Salzig in Stein, und seine Freundin Lynn Schlüter werden den Kiosk am Möltenorter Strand übernehmen. Wann sie eröffnen, können sie noch nicht sagen. „Das hängt davon ab, wie schnell die Renovierungsarbeiten voranschreiten und wie schnell Materialien geliefert werden können“, erklärt Anton Ketisch.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Pachtvertrag zwischen der Gemeinde und den vorherigen Betreibern wurde Anfang des Jahres einvernehmlich aufgehoben. Die Vertragslage habe eine Verlängerung nicht hergegeben, hatte Bürgermeister Tade Peetz erklärt. Zudem habe es auch immer wieder Kritik vonseiten einiger Badegäste gegeben. Schlechter Service, häufig geschlossen war zu hören.

Jetzt bekamen Anton Ketisch und Lynn Schlüter den Zuschlag. Anton Ketisch ist eigentlich Geschäftsführer beim Gut Salzig in Stein. Dennoch will er den Kiosk, der in Zukunft „Hippie Fisch“ heißen soll, übernehmen. „Ich wollte schon immer eine Strandbar betreiben“, sagt Anton Ketisch. Er habe lange Zeit beim Tatort Hawaii in Stein gearbeitet, das ein ähnliches Konzept verfolge und daher schon einige Erfahrung. Mit dem Restaurant in Stein soll die zukünftige Strandbar am Möltenorter Strand nichts zu tun haben. „Er soll unabhängig vom Gut Salzig sein“, erklärt Anton Ketisch.

Möltenorter Strand: Kiosk soll komplett renoviert werden

Für die Badegäste wird sich ab der kommenden Saison damit einiges ändern. Der Kiosk soll vollständig renoviert werden. Im Grunde reißen sie alles raus, sagt Anton Ketisch. Die Außenfassade, die Terrasse und die Inneneinrichtung sollen erneuert werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Und auch die Speisekarte wird sich ändern. Pommes, Fish and Chips und Eis sind natürlich Pflicht. Dazu soll es aber beispielsweise noch Wraps und Kuchen geben. „Die Speisekarte steht noch nicht genau fest. Wir müssen sehen, was wir umsetzen können“, sagt Anton Ketisch. Fest steht aber, dass sie auf ein regionales Angebot setzen wollen. „Bei den Getränken wird es schwierig, aber bei den Speisen wollen wir auf regionale Erzeuger zurückgreifen“, erklärt Anton Ketisch.

Mit den neuen Pächtern werden allerdings die Preise auf der Speisekarte steigen. „Mit den alten können wir nicht mithalten“, erklärt Anton Ketisch. Sie wollen sich an den Preisen in der Umgebung orientieren, aber auch auf ein familienfreundliches Angebot achten. Beispielsweise könnten Kinderpommes für 2 Euro verkauft werden.

Strandkorbvermietung jetzt in privaten Händen

Neben dem Kiosk übernehmen Anton Ketisch und Lynn Schlüter auch die Strandkorbvermietung. Denn die Gemeinde hatte das in private Hände geben müssen. Das Gemeindeprüfungsamt hatte Heikendorf darauf hingewiesen, dass eine Strandkorbvermietung keine kommunale Aufgabe sei, erklärte Tade Peetz. Der Amtsbetriebshof habe in der Vergangenheit erhebliche Leistungen bringen müssen, um die Strandkörbe zu pflegen, aufzustellen und im Winter einzulagern.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Diese Aufgaben übernehmen nun Anton Ketisch und Lynn Schlüter. 180 Strandkörbe wollen sie in der Saison aufstellen. Doch auch hier werden die Preise steigen. Statt 240 Euro für eine Saison, müssen die Badegäste bald 300 Euro zahlen. Der Tagespreis soll bei 12 Euro liegen. Der Grund für die Preiserhöhung: Die neuen Vermieter müssen eine Pachtgebühr für den Strand an die Gemeinde zahlen, um die Strandkörbe aufstellen zu dürfen. „Im Vergleich zu Laboe und Stein bieten wir die Strandkörbe aber trotzdem noch zu einem günstigen Preis an“, sagt Anton Ketisch. In Laboe liegt der Mietpreis für eine Saison bei 360 Euro, der Tagespreis bei 13 Euro.

Geöffnet hat die Strandbar zwischen dem 1. September und 30. April von 10 bis 19 Uhr (warme Küche 11-19 Uhr). Im Mai hat sie von 8.30 bis 21.30 Uhr geöffnet (warme Küche von 11 bis 21 Uhr) und vom 1. Juni bis 31. August von 8.30 Uhr bis 22.30 Uhr (warme Küche von 11 bis 21.30 Uhr).