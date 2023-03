﻿Kirchengemeinde Lütjenburg in Not: Immer weniger Einnahmen

Eine zweite Chance für Kleider und Co. in Plön

Anett Mannischeff setzt auf Nachhaltigkeit und echte Schnäppchen. In den Räumen ihres ehemaligen Frieseursalons hat sie das Second Hand Lädchen in Plön eröffnet. Hier verkauft sie gebrauchte Kleidung, Schuhe und auch Accessoires.