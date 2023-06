﻿Kirchliche Kita Schönkirchen: Eltern schlagen Alarm

Schönkirchen. Sie machen sich Sorgen um die Zukunft ihrer Kita: Die Elternvertreter der Kita Kirchenmäuse Schönkirchen Nora Baltzer und Nadine Wulff fürchten, dass es bald nicht mehr genügend Personal für ihre Kita gibt – und sie dann schließen müsste. „Unter den Erziehern und Mitarbeitern unserer Kita herrscht momentan vermehrt Frustration und Unzufriedenheit“, erzählt Nora Baltzer. Das Problem: die Vergütung.

Die Kita Kirchenmäuse Schönkirchen ist eine evangelische Kindertagesstätte. Ihr Träger ist der Kirchenkreis Altholstein. Rund 60 Kinder werden hier in vier Gruppen betreut. Nora Baltzer und Nadine Wulff haben jeweils ein Kind dort und kennen die Kita schon seit einiger Zeit.

Die Unzufriedenheit der Erzieher wollen sie nicht auf sich sitzen lassen. Sie schrieben in Eigeninitiative einen Brief an die Kirche und wollen gemeinsam mit anderen Eltern am Sonnabend, 24. Juni, ab 11.30 Uhr während der Bischofswahl vor der Rendsburger Christkirche auf sich aufmerksam machen. Schließlich gehe es nicht nur um die Kita in Schönkirchen, sondern um alle Kitas des Kirchenkreises Altholstein. „Eine Kita ist nicht nur ein Aufbewahrungsort, weil wir arbeiten gehen wollen“, sagt Nadine Wulff. Eine Kita sei ein wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft. Die Motivation der Mitarbeiter müsse aufrechterhalten werden.

Schönkirchen: Vergütungen der Träger weichen voneinander ab

Doch die könnte bald schwinden. „Die Vergütung weicht im Vergleich zu einigen anderen Trägern ohne ersichtlichen Grund ab“, erklärt Nadine Wulff. Nach den jüngsten Tarifverhandlungen bekamen die Erzieher öffentlicher Kitas einen steuer- und abgabefreien Inflationsausgleich und zusätzlich eine Tariferhöhung.

Die beiden Mütter Nora Baltzer und Nadine Wulff kämpfen für eine bessere Vergütung der Erzieher. © Quelle: Jorid Behn

Der Kirchenkreis hingegen habe bisher noch keinen Inflationsausgleich gezahlt, sagt Nora Baltzer. Auch eine Tariferhöhung scheint noch nicht so schnell in Sicht. Doch mit dieser Ungleichbehandlung riskiere man, dass die Erzieher abwandern. „Wegen zweier Schwangerschaften haben wir bereits jetzt einen Betreuungsengpass in Schönkirchen. Es ist wirklich schwer, neue Kräfte zu finden“, erzählt Nadine Wulff.

Laut des deutschen Kitaverbands sind deutschlandweit im Schnitt zehn Prozent der Stellen unbesetzt – und die Situation verschärfe sich in Zukunft noch. Genau davor haben die Eltern Angst. Denn die Kita sei wirklich toll, sagen sie. „Wir sind unheimlich dankbar für dieses tolle Betreuerteam und die Leiterin“, sagt Nadine Wulff. Bisher sei es im Gegensatz zu anderen Kitas hier noch nicht zu regelmäßigen Notschließungen oder reduzierten Betreuungszeiten gekommen, was am Engagement der Mitarbeiter liege, sagt Nora Baltzer.

Kirchenkreis Altholtstein: Tarifvertragsverhandlungen laufen noch

Der Kirchenkreis Altholstein hat Verständnis für die Vorwürfe, weist sie aber auch gleichzeitig zurück. „Die Eltern haben Recht und eigentlich könnte ich mich am Sonnabend zu ihnen stellen“, sagt Lars Palme, Leiter des Zentrums für kirchliche Dienste und damit zuständig für die Kitas. Die Tarifverhandlungen für mögliche Erhöhungen laufen noch, sagt er. „Unser Tarifvertrag läuft bis Ende 2024. Der Vertrag im öffentlichen Dienst hingegen läuft schon früher aus und daher sind die Verhandlungen dort bereits beendet“, sagt er.

Zu den laufenden Verhandlungen gehöre auch ein Inflationsausgleich. „Eine Einmalzahlung, wie es sie im öffentlichen Dienst gibt, hat nicht nur Vorteile“, erklärt Lars Palme. Alternativ könnte es auch eine entsprechende Tariferhöhung geben, die nicht nur einmal gezahlt wird, sondern auch im darauffolgenden Jahr noch spürbar ist. So, wie sie es in der Corona-Pandemie auch schon gehandhabt hätten.

Dennoch wisse er um das Problem, dass sie als Träger immer rund ein Jahr hinter den städtischen Kitas hinterherhängen. Doch das Thema sei kompliziert. Denn die Erzieher seien zwar beim Kirchenkreis Altholstein angestellt, das Geld für die Vergütungen komme aber vom Land. „Bei Erhöhungen müssen wir uns immer absichern, dass wir das Geld vom Land auch bekommen“, sagt er. Daher müssten zunächst die Verhandlungen im öffentlichen Dienst abgewartet werden, damit die Verträge der kirchlichen Einrichtungen daran angepasst werden können.

Das soll nach Möglichkeit in Zukunft aber geändert werden. Denn Lars Palme ist es wichtig, die Unterschiede der Träger anzupassen. „Wie das am Ende aussieht, können wir noch nicht sagen“, erklärt Lars Palme. Der nächste Verhandlungstag ist am 7. Juli.

