﻿Kita-Standortsuche in Plön: Schulverband-Flächen stehen nicht zum Verkauf

Plön. Ist im Schiffsthal Platz für einen neuen Kindergarten? Die Stadt sucht verzweifelt nach einem Standort. Der Entscheidung für den Spielplatz an der Walter-Volkers-Straße in Stadtheide, für den die Verwaltung die Änderung des Flächennutzungsplans sowie die Aufstellung eines Bebauungsplans bereits vorbereiten soll, hat protestierende Anwohner auf den Plan gerufen. Ein paar von ihnen kamen auch zur Sitzung des Schulverband-Hauptausschusses. Denn eigentlich hat der Schulverband Plön Stadt und Land ja noch ein paar Flächen im Schiffsthal. Ist die Stadt dabei, den Schwarzen Peter dem Schulverband zuzuschieben?

Auf der Tagesordnung stand der Punkt Grundstücksangelegenheiten. Überlässt der Schulverband vielleicht die Grünfläche hinter dem Förderzentrum oder den (zurzeit nicht genutzten) Schulhof hinter der Orientierungsstufe, damit Plön dort eine Kita bauen lassen kann? Die Zeichen standen schon vorher auf nein. Nun fragten die Stadtheide-Anwohner Klaus Stänner und auch Jana Hegeholz in der Einwohnerfragestunde, ob der Schulverband wirklich nicht verkaufen wolle. „Können Sie sich vorstellen, heute noch keinen verbindlichen Entschluss zu fassen?“, fragte Ursula Soltau.

Keine einstimmige Entscheidung im Hauptausschuss

Doch die Mitglieder des Hauptausschusses fassten einen verbindlichen Beschluss, allerdings nicht einstimmig. Bernd Möller (Plön), Karl Schuch (Grebin) und Jörg Prüß (Lebrade) lehnten den Verkauf ab. Ingeborg Unbehauen stimmte mit nein, Ausschuss-Vorsitzender Thomas Menzel (Ascheberg) und Gernot Melzer (Plön) enthielten sich. Die endgültige Entscheidung wird die Schulverbandsversammlung am Dienstag, 4. April, fassen.

Bernd Möller (SPD), Gernot Melzer (CDU) und Ingeborg Unbehauen (Bündnis 90/Die Grünen) gehören nicht nur dem Hauptausschuss des Schulverbandes an, sondern auch der Plöner Ratsversammlung. Theoretisch müssten zwei Herzen in ihrer Brust schlagen: Die Stadt braucht Platz, der Schulverband will und kann ihn nicht abgeben.

Ingeborg Unbehauen plädierte tatsächlich, die Entscheidung offen zu lassen: „Es ist doch keine Eile“, sagte sie. Auch Gernot Melzer versuchte, die Entscheidung zu vertagen. Sein Antrag wurde abgelehnt. Und Bernd Möller erklärte, dass er im Hauptausschuss „die Interessen des Schulverbandes und der Kinder vertrete“, nicht die der Stadt. Der Schulverband könne auf die Flächen einfach nicht verzichten. „Das Problem, das die Stadt Plön hat, muss in der Stadt geklärt werden“, sagte er. Und zwar nicht auf Kosten des Schulverbandes. Bedeutet: Möller schiebt den Schwarzen Peter zurück.

Und „über“ hat der Schulverband die beiden Flächen auch nicht wirklich. Hinter der Orientierungsstufe ist im Moment die Mofaschule untergebracht, auch ein paar Autos parken dort. Die Schule überlegt außerdem, den Pausenhof zu reaktivieren. Hinterm Förderzentrum, also neben der Offenen Ganztagsschule, spielen die Schüler beider Einrichtungen. Und für beide Flächen gilt: Die Geräuschentwicklung einer fünfzügigen Kita, vor allem wenn die Kinder außerhalb des Gebäudes spielen, stört ganz einfach den Unterricht.

Einigkeit sieht im Hauptausschuss anders aus. Also wird die Schulverbandsversammlung das letzte Wort haben. Übrigens: In diesem Gremium sitzen insgesamt neun Plöner Ratsmitglieder, plus neun unter den stellvertretenden Mitgliedern. Die Sitzung am Dienstag, 4. April, beginnt um 18 Uhr in der Aula am Schiffsthal.