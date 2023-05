﻿Kitzretter arbeiten nun im gesamten Kreis Plön

Dersau. Der Kreis Plön hat keine weißen Flecken mehr. Überall gibt es inzwischen Kitzretter. Menschen, die junge Rehkitze vor Verletzungen oder dem Tod beim ersten Wiesenschnitt bewahren. Kurz bevor die Landwirte mähen, starten die Gruppen, um das Feld per Drohne mit Wärmebildkameras abzusuchen. Im vergangenen Jahr konnten im Kreis Plön so knapp 700 Kitze vor dem sicheren Tod gerettet werden. In diesem Jahr soll die Zahl vierstellig werden, hofft Karsten Jacobs, der sich in der Kreisjägerschaft als Koordinator für die Jungwildrettung engagiert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Verein in Dersau wollte schnell starten

Im Bereich Dersau und Umgebung gab es bisher noch keinen Verein für die Wildtierrettung. Das hat sich nun geändert. Anfang April fand die Gründungsversammlung statt, schon mit 21 Teilnehmern. Inzwischen wollen knapp 30 Jäger, Landwirte und Naturfreunde mitmachen und Kitze retten. „Es lag uns sehr am Herzen, dass wir schnell starten können“, sagt Kirstin Jensen-Möhr. Und dank der Unterstützung von Karsten Jacobs klappte es. Wenn Mitte Mai die ersten Wiesen gemäht werden sollen, kann der Verein Teams schicken, um die Felder vorher abzusuchen.

Eine Drohne fliegt bereits, die zweite steht kurz vor der Auslieferung. Heiko Noack ist Vorsitzender vom Verein Wildtierrettung Dersau und Umgebung. Über der Wiese surrt die Drohne, landet dann auf dem mitgebrachten Tisch. Eine Suche nach Rehkitzen und anderem Jungwild muss in den frühen Morgenstunden stattfinden, wenn die Sonne den Boden noch nicht aufgeheizt hat. Dann ist per Wärmebildkamera zu erkennen, wo Tiere im Gras liegen. „Der Boden hat noch 7 oder 8 Grad und ist kühl, das Kitz mit 24 oder 25 Grad Körpertemperatur ist warm“, erläutert Jacobs. Der Pilot der Drohne weist die sogenannten Läufer an, die das Tier aufnehmen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im hohen Gras hocken die jungen Kitze und sind beim Mähen gar nicht zu sehen. © Quelle: Karsten Jacobs

„Wir wollen helfen. Jetzt geht es einfacher und effektiver“, erzählt Noack. Bisher wurden Wiesen und Felder zu Fuß abgegangen, manchmal mit Hund. Doch die Gefahr, ein Kitz zu übersehen, ist sehr groß. Es wurden auch verschiedene Vergrämungsaktionen probiert wie Rascheltüten, lärmende Rauchmelder oder Geruchsstoffe – doch die Kitze sind zu jung zum Flüchten. Noack blickt auf die Drohne. „Wir sind einsatzbereit“, sagt er. Landwirte im Bereich Dersau und Umgebung können sich an ihn wenden (Tel. 0162-4928596), um Termine abzusprechen und Einsätze zu planen.

Mit Drohne, sieben Akkus („Die Leistung hat sich enorm gesteigert“, sagt Karsten Jacobs), Monitor, Start- und Landetisch, Keschern, Transportboxen oder -kisten geht es dann direkt vor der Mahd zur Jungwildsuche auf die Wiese.

Übersichts-Karte mit allen Ansprechpartnern

Die Drohnen plus weitere Ausrüstung, Lizenzen und Drohnenführerscheine der Kitzretter sind nicht ganz günstig. „Wir freuen uns über Spenden“, sagt Noack. Inzwischen gibt es neun Vereine im Kreis Plön und zwei Privatpersonen, die sich in der Wildtierrettung engagieren. Eine Übersichts-Karte mit allen Ansprechpartnern findet sich im Internet auf der Seite der Kreisjägerschaft: www.kjs.de.