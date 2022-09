﻿Klaus-Hinrich Vater: Bundesverdienstorden für IT-Unternehmer

Klaus-Hinrich Vater (links) erhält einen Bundesverdienstorden. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) verleiht dem Unternehmer das Verdienstkreuz am Bande.

Kiel/Schwentinental. Klaus-Hinrich Vater hat einen Bundesverdienstorden erhalten. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) verlieh dem Unternehmer das Verdienstkreuz am Bande am Dienstag in Kiel im Namen des Bundespräsidenten.

Vater ist Gründer und Chef der Vater Unternehmensgruppe. Das Unternehmen startete 1997 als Handwerksfirma der Daten- und Netzwerktechnik und entwickelte sich zu einer Unternehmensgruppe mit gut 500 Beschäftigten in Schleswig-Holstein und Hamburg. Die Vater Holding hat ihren Sitz in Schwentinental. Vater IT zählt zu einem der führenden IT-Dienstleister in Norddeutschland.

Klaus-Hinrich Vater: Bundesverdienstorden für sein Engagement

„Klaus-Hinrich Vater macht sich im Ehrenamt als Vizepräsident, davon mehr als ein Jahrzehnt auch als Präsident, der Industrie- und Handelskammer Kiel für die Themen Ausbildung und Digitalisierung stark“, hieß es in der Laudatio. Zwölf Jahre lang stand der IT-Unternehmer Klaus-Hinrich Vater als Präsident an der Spitze der IHK Kiel. Knud Hansen, Vaters Nachfolger, sagte einst über seinen Vorgänger, er sei eine herausragende Persönlichkeit, „die das moderne Unternehmertum mit einer Haltung verkörpert wie kaum ein anderer“.

Auch auf Bundesebene setzt sich Klaus-Hinrich Vater als Vizepräsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertags unter anderem für Ausbildung und Digitalisierung ein.

„Zur Nachwuchsförderung und digitalen Fortentwicklung hat er viele Initiativen umgesetzt“, hieß es zur Begründung zur Verleihung des Verdienstkreuzes am Bande weiter. Zur Verbesserung der Ausbildung engagiere sich Vater im Unternehmensverband Nord als Vorsitzender des Bildungsausschusses und Beirat der Studien- und Fördergesellschaft der schleswig-holsteinischen Wirtschaft und bringe sich in mehreren Gremien in die Arbeit der Christian-Albrechts-Universität Kiel ein.

Klaus-Hinrich Vater sponsert Vereine und engagiert sich für die Feuerwehr

Von 2009 bis 2014 war Vater Aufsichtsratsvorsitzender des THW Kiel, er sponsert Sportvereine und engagiert sich seit fast 40 Jahren bei der freiwilligen Feuerwehr. Außerdem vertritt Vater als Honorarkonsul die Interessen der Republik Estland.

Der Verdienstorden wird an Bürgerinnen und Bürger für politische, wirtschaftlich-soziale und geistige Leistungen verliehen sowie für alle besonderen Verdienste um Deutschland. Er ist die höchste Anerkennung, die die Bundesrepublik für Verdienste um das Gemeinwohl ausspricht. Jeder kann die Verleihung des Verdienstordens an einen anderen anregen.

Seit der Stiftung durch Bundespräsident Theodor Heuss im Jahr 1951 wurde der Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland mehr als 261.000 Mal verliehen. Der Verdienstorden wird in acht Stufen verliehen. Als Erstauszeichnung wird in der Regel die Verdienstmedaille oder das Verdienstkreuz am Bande ausgegeben.