18 Klassik-Konzerte

So viel Klassik war noch nie in Plön und Eutin. Beide Städte richten das renommierte Bach-Fest aus, das an Johann Sebastian Bach erinnert. 18 Konzerte mit hochkarätiger Besetzung locken unter anderem in die beiden Schlösser in Eutin und Plön. Mit dabei ist der berühmte Thomaner Chor aus Leipzig.