﻿Jugendchor Bad Oldesloe gibt Gospelkonzert in der Lutherkirche Kleinmeinsdorf

Von „Africa“ über „Baba yetu“ bis zu „Es waren zwei Königskinder“ – das Repertoire des Jugendchores Oldesloe ist groß. In der Lutherkirche Kleinmeinsdorf (Gemeinde Bösdorf) geben sie jetzt ein Gospelkonzert.

Bösdorf. Zu einem Gospelkonzert lädt der Verein Lutherkirche Kleinmeinsdorf am Sonntag, 13. November, ein. Um 17 Uhr ist dort der Jugendchor Oldesloe zu Gast, der sich mit vielen Konzerten in Norddeutschland und den Gospelnächten in Bad Oldesloe einen Namen gemacht hat. Der Chor kooperierte hierbei mit internationalen Gospelgrößen wie Lerato Sebele, Myra Maud, Calvin Bridges, Love Newkirk, Timothy Riley, Collin Vassel, mit dem ehemaligen „Weather-Girl“ Angrid Arthur und zuletzt mit Nathalie Dorra (bekannt von vielen Auftritten mit Udo Lindenberg) und Francy Brandt (dem Tina Turner-Double).

In der Lutherkirche erwartet die Hörer ein Konzert mit besonderer Vitalität und anspruchsvollen Gospel-Arrangements. Songs der Black-Gospelmusic und aktuelle Titel stehen auf dem Programm, darunter so bekannte Titel wie „Africa“ von Toto, „Skyfall“, bekannt aus der Bond-Filmmusik, und „Er lebt in dir“ aus dem „König der Löwen“, sowie „Baba yetu“, eine Vaterunser-Komposition auf Suaheli, sowie „Mary did you know“ der Pentatonics, aber auch mitreißende neue Gospelkompositionen und zauberhafte Balladen.