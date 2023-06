Spontane Rettungsaktion

Rund 1000 Erdkröten hat Heinz Schwarze vom Komitee gegen Vogelmord zusammen mit weiteren Helferinnen und Helfern von BUND und Nabu auf dem Baugebiet Moorkoppel in Preetz retten können. Am Regenrückhaltebecken wurde ein Krötenzaun errichtet.

Tausende von Erdkröten sind auf dem Weg aus ihrem Laichgewässer in den vergangenen Tagen im Neubaugebiet Moorkoppel in Preetz verendet. Das Pikante: Die Moorkoppel ist das erste klimaneutrale Baugebiet in Preetz.

