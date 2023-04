﻿Klimaschutz in Schwentinental: So könnte es vorangehen

Schwentinental. 2050 will Schwentinental klimaneutral werden. So steht es in dem überarbeiteten Klimaschutzkonzept, das nun veröffentlicht wurde. 37 Maßnahmen sind in dem Konzept aufgelistet, um diesem Ziel deutlich näher zu kommen.

Doch daran hapert es zurzeit: Viele Projekte liegen auf Eis. So beispielsweise das Thema Sprottenflotte oder Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Dächern. Auch beim Thema Wärmeplanung oder Carsharing geht es nicht so richtig voran. Themen gäbe es genug, die die Stadt angehen könnte, doch es fehle das Personal in der Stadtverwaltung, hatte Thomas Haß schon im vergangenen Jahr gesagt.

Die Stadt setzt ihre Hoffnung daher in eine Fachkraft für Klimaschutz, Energie und Mobilität, die das erarbeitete Konzept und damit die stockenden Projekte umsetzen soll. Eine solche Anstellung könnte für drei Jahre mit bis zu 60 Prozent Fördermitteln durch die Bundesgesellschaft ZUG (Zukunft – Umwelt – Gesellschaft) unterstützt werden. Die Stadt blieben damit jährliche Kosten von rund 31 000 Euro.

Schwentinental: 37 Maßnahmen sollen umgesetzt werden

Es wäre nicht der erste Klimaschutzmanager, den die Stadt einstellt. Doch der frühere Manager hatte Schwentinental vorzeitig verlassen, weil er Bürgermeister in Molfsee wurde. Das ist nun rund drei Jahre her. Für eine Anschlussanstellung musste das alte Konzept überarbeitet werden, denn das sei nicht konkret genug, hatte der Fördermittelgeber damals geurteilt.

205 Seiten ist das überarbeitete Konzept lang und enthält 37 Maßnahmen, die in verschiedenen Kategorien aufgelistet und nach ihrer Priorität eingeteilt wurden. „Das sind keine pauschalen Maßnahmen, sondern passgenaue und wirkungsvolle Maßnahmen für die Stadt“, erklärte Kim Lewe, Vertretungsfachkraft für Energie und Mobilität. Das Konzept hat sie mit ausgearbeitet.

Zu den Projekten gehört unter anderem der Austausch veralteter Straßenbeleuchtung. Denn 690 Leuchten im Stadtgebiet sind noch nicht auf LED umgerüstet. 65 Tonnen CO2 pro Jahr könnten damit eingespart werden. Zum Vergleich: Ein Mittelklasse-Auto muss 4900 Kilometer fahren, um eine Tonne CO2 auszustoßen.

Klimaschutz: Zusätzlicher Bahnhaltepunkt im Ostseepark

Eine hohe Priorität wird auch dem Thema Bahnhaltepunkt im Ostseepark beigemessen. Dort könnte ein zusätzlicher Haltepunkt entstehen, um die Anbindungen im öffentlichen Nahverkehr zu verbessern. Denn der Ostseepark zieht auch viele Kieler und Kielerinnen an, die dort einkaufen gehen. Ebenso soll das Radwegekonzept konkretisiert und umgesetzt werden. Schwerpunktthemen sind dabei drei Velorouten sowie die Beschilderung der Radwege.

Auch Solaranlagen auf kommunalen Liegenschaften sind ein Thema in dem neuen Klimaschutzkonzept – wie auch die Flutlichtanlagen auf den städtischen Sportanlagen, die auf LED umgerüstet werden sollen. Es handele sich dabei um 30 Leuchten, die auf insektenfreundliche LED-Leuchten umgerüstet werden können. Energiebedarf und Treibhausgase können hier um rund 55 Prozent reduziert werden.

Ein hoher Effekt wird auch Carsharing-Angeboten zugerechnet. Stellplätze könnten beispielsweise am Bahnhof in Raisdorf oder am Rathaus eingerichtet werden.

Dennoch heißt es in dem Klimaschutzkonzept auch, dass eine Fachkraft nicht alle Projekte innerhalb der drei Jahre, die sie gefördert wird, umsetzen kann. Sie könnte aber zumindest einige Projekte umsetzen und andere anstoßen, so die Hoffnung des Bürgermeisters.