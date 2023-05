﻿Klimaschutzagentur: Neugründung im Kreis Plön hilft bei der Energiewende

Plön. Der Schritt ist getan: Im Kreis Plön gründet sich eine Klimaschutzagentur. Der Plöner Kreistag machte mit seinem Beschluss den Weg frei. Kernaufgabe der neuen GmbH: Gemeinden beraten und unterstützen in Sachen Klimaschutz. 37 Kommunen haben im Vorfeld erklärt, „grundsätzlich“ bereit zu sein, der Agentur als Gesellschafter beizutreten.

Zu ihnen gehört auch die Gemeinde Blekendorf. Es ist allerdings noch nicht entschieden, ob sie sich tatsächlich der Agentur anschließt. Das Wort „grundsätzlich“ lässt den Beitritt offen. Bürgermeister Andreas Köpke: „Die Frage ist, was dabei für uns herauskommt.“ Das werde die neue Gemeindevertretung endgültig zu entscheiden haben.

Blekendorf lässt beispielsweise die 240 Straßenlaternen auf LED umrüsten. Das spart Strom und schützt das Klima. Köpke „Wir machen ja schon etwas.“

Der Bürgermeister sieht in der Praxis kaum Projekte, bei denen er auf einen Ratschlag, Hilfe oder Informationen einer Klimaschutzagentur angewiesen ist. „In Städten sieht das ganz anders aus. Dort gibt es mehr Gelegenheiten.“

Das sagt der Bürgermeister von Stolpe zur Klimaschutzagentur

Während in Blekendorf Skepsis vorherrscht, hat Stolpes Bürgermeister Holger Bajorat klare Vorstellungen und Sympathie für die Klimaschutzagentur: „Ich gehe davon aus, dass Stolpe beitritt.“

Er hat aber auch klare Erwartungen an die Institution. Er verspricht sich von ihr eine schnelle und neutrale Information zu Klimathemen. Die Agentur soll zweitens klar darstellen: Welches Projekt passt zu Stolpe? Welche Fördermöglichkeiten gibt es? In einem dritten Schritt geht es um die Umsetzung. „Die Klimaschutzagentur soll uns dabei an die Hand nehmen.“

Wankendorf will bis 2040 klimaneutral werden

Ähnlich sieht es Silke Roßmann, Bürgermeisterin in Wankendorf. „Wir haben gute Erfahrungen mit dem Mobilitätsmanager oder dem Digitalisierungsmanager des Kreises gemacht.“ Damit rechnet sie auch bei der Klimaschutzagentur. „Wir können davon profitieren“, so Roßmann. Wankendorf habe sich zum Ziel gesetzt, bis 2040 klimaneutral zu werden. „Wir machen uns auf den Weg.“

Plön überlegt noch einen Beitritt

Die Stadt Plön hat ebenfalls grundsätzlich ihre Sympathie bekundet, aber noch keinen Beschluss gefasst. Im Rathaus sitzen bereits zwei Klimaschutzmanager, die sich um die Nachhaltigkeit in der Stadt kümmern.

Die Plöner Bürgermeisterin Mira Radünzel: „Ersetzen kann die Klimaschutzagentur Kreis Plön das Klimaschutzmanagement der Stadt Plön nicht, da die Mitarbeitenden vor Ort unverzichtbar sind, um auf Stadtebene agieren und Projekte umsetzen zu können.“

Was macht die Klimaschutzagentur? Die möglichen Arbeitsfelder sind in einer zehnseitigen Tabelle aufgelistet. Aufgeführt sind die klassischen Klimathemen: Mobilität, Moorrenaturierung, Verringerung der Treibhausgase, Wärmewende oder das Konsumverhalten.

Von besonderer Bedeutung ist die Begleitung der Gemeinden bei Förderanträgen für Projekte. Wie man an Geld herankommt, dürfte für die Kommunen interessant sein.