﻿Klinik Preetz: Das sagt die Politik über die Zukunft der Geburtshilfe

Preetz. Die Klinik Preetz kämpft weiterhin mit Problemen auf ihrer Entbindungsstation. Werdende Eltern, die sich auf der Homepage des Krankenhauses in Preetz über die Geburtshilfe informieren möchten, finden keinen Hinweis darauf, dass der Kreißsaal abgemeldet ist.

Stattdessen wird auf die familiäre Atmosphäre mit drei modernen Kreißsälen mit Sternenhimmel und Gebärinsel sowie auf die überdurchschnittlich hohe Zahl an Wassergeburten in der Entbindungswanne hingewiesen. Doch wegen der Personalengpässe bei Ärzten und Hebammen ist eine Entbindung auf der Geburtsstation im Krankenhaus Preetz bis auf Weiteres unmöglich. Wie geht’s weiter?

Anfang der Woche war die Schließung der Geburtshilfe bekannt geworden. Nicht die erste in diesem Jahr: Der Kreißsaal war Anfang des Jahres und in der Sommerzeit mehrmals für einige Tage wegen der Personalengpässe abgemeldet. Und so stellte sich die Frage, ob die Abteilung – auch angesichts der stark gesunkenen Geburtenzahlen – noch eine Zukunft hat.

Kreißsaal in der Klinik Preetz: Gemeinsame Erklärung zur Zukunft der Geburtshilfe

Der Hauptausschuss des Kreises Plön beschäftigte sich in seiner jüngsten Sitzung am Dienstagabend mit der Klinik Preetz. Alexander M. Gross, Geschäftsführer der Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen des Kreises Plön gGmbH, zu der auch das Krankenhaus gehört, schilderte den Ausschussmitgliedern die Situation der geburtshilflichen Abteilung.

In einer gemeinsamen Erklärung nahmen Landrätin Stephanie Ladwig, Kreispräsident Stefan Leyk und der Hauptausschussvorsitzende Werner Kalinka Stellung zu der Schließung und der Frage, wie die Zukunft der Geburtsstation in Preetz aussieht. „Viele Schwangere entscheiden sich ganz bewusst für eine Entbindung in unserer persönlich und familiär geprägten Klinik. Es tut uns sehr leid, dass diese Möglichkeit zurzeit nicht zur Verfügung steht“, heißt es.

Trotz schwieriger Bedingungen stehe der Träger, also der Kreis Plön, zu seinem Beschluss, die Geburtshilfe in Preetz erhalten zu wollen. Der Hauptausschuss des Kreises Plön und der Kreistag hatten dazu im Februar entsprechend einstimmig votiert.

Klinik Preetz soll volle Unterstützung erhalten

„Die Klinik hat die volle Unterstützung des Trägers, alle nötigen und möglichen Maßnahmen zur Verbesserung der Situation vorzunehmen“, sagten sie. Der Hauptausschuss werde sich in den nächsten Sitzungen weiter berichten lassen.

Auf der Homepage sucht die Klinik unter der Rubrik Stellenanzeigen unter anderem nach einer Hebamme als Beleghebamme oder in Festanstellung sowie nach einem Oberarzt oder einer Oberärztin für den Bereich Gynäkologie und Geburtshilfe.

Zahl der Geburten in der Klinik Preetz sinkt

Nachdem 2017 die 500er-Marke bei den Geburtenzahlen geknackt worden war, sanken die Zahlen kontinuierlich. Zuletzt seien es 427 Geburten im Jahr 2020 gewesen, 2021 seien 333 Kinder in Preetz zur Welt gekommen.

Nach dem Tod eines Säuglings in der Imland-Klinik in Eckernförde hatte die Geschäftsführung dort Konsequenzen gezogen. Die Geburtshilfe wurde geschlossen. Zuvor waren dort vergleichsweise wenige Babys auf die Welt gekommen. Nach einem mehrheitlichen Votum des Kreistags Rendsburg-Eckernförde wurde die Schließung der Geburtsstation in Eckernförde besiegelt. Hintergrund ist, dass die Imland-Klinik mit Standorten in Rendsburg und Eckernförde umstrukturiert werden soll. Dagegen gibt es ein Bürgerbegehren.