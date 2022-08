Hat die Geburtshilfe in der Klinik Preetz noch eine Zukunft? Ja, hofft Geschäftsführer Alexander Gross. Nein, sagt Professor Nicolai Maass von der Uniklinik Kiel. Die Hebammen setzen auf eine Entspannung der personellen Notlage. Und die Politik will sich erst nach einer Sitzung zum Thema äußern.

Preetz. Die Geburtsstation der Klinik Preetz ist zurzeit geschlossen. Nicht das erste Mal in diesem Jahr. „Der Kreißsaal war Anfang des Jahres und in der Sommerzeit immer wieder für eine definierte Zahl an Tagen wegen Personalengpässen abgemeldet“, berichtet Alexander Gross, Geschäftsführer der Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen des Kreises Plön gGmbH, auf Nachfrage. Führt die personelle Notlage bei Hebammen und Ärzten zu einem dauerhaften Aus der Geburtshilfe in Preetz?

"Wir arbeiten an Lösungen, den Kreißsaal so schnell wie möglich wieder zu öffnen", betont Gross. Die Personalengpässe beträfen sowohl Hebammen als auch Ärzte, wobei man Ausfälle im ärztlichen Bereich eher durch externe Leasingkräfte ausgleichen könne, was bei den Hebammen so nicht möglich sei.