Die Bilderbibel des Adeligen Klosters zu Preetz ist ein einzigartiger Kunstschatz. Nun ist wieder eine Gruppe von Restauratorinnen in die Kirche eingezogen, um weitere sechs Tafeln mit biblischen Geschichten in neuem Glanz erstrahlen zu lassen.

Preetz. Zwei starke Scheinwerfer sind neben den Sitzreihen in der Klosterkirche Preetz aufgestellt. Sie beleuchten eine Loge, in der weitere sechs Tafeln der deutschlandweit einzigartigen Bilderbibel des Adeligen Klosters zu Preetz restauriert werden – nach einer einjährigen Corona-Pause. Finanziert wird diese Feinarbeit von der Gesellschaft der Freunde des Klosters Preetz.

Die Bilderbibel hatte einst Anna von Buchwaldt in Auftrag gegeben, die von 1498 bis 1507 als Priörin am Kloster in Preetz wirkte. So konnten sich die Nonnen, die nicht lesen konnten, die Geschichten aus der Bibel erarbeiten. Auf der Nordseite ist das Alte Testament dargestellt, auf der Südseite auch das Neue, an der Querseite sind die Apostel und Propheten zu sehen. Die Bilderbibel ist im Ursprung gotisch und wurde im Barock malerisch überarbeitet.