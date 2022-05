Eine der größten Skulpturen-Schauen in Schleswig-Holstein ist ab Sonntag auf Gut Wittmoldt (Kreis Plön) zu sehen. Elf ehemalige Schüler des verstorbenen Bildhauers Jan Koblasa zeigen ihre Werke. Sie erweitern bis Oktober die Ausstellung, die der Verein Seeweg auf dem Gelände zeigt. Das erwartet die Besucher.

Wittmoldt.Der Bildhauer und Maler Jan Koblasa (1932-2017) prägte eine ganze Generation von Künstlern. In diesem Jahr wäre er 90 Jahre alt geworden. Der Verein Seeweg Gut Wittmoldt hat aus diesem Anlass elf ehemalige Schüler und Schülerinnen Koblasas gebeten, Skulpturen für eine Freiluft-Ausstellung zur Verfügung zu stellen. Sie steuerten 20 Arbeiten bei zu „In Memoriam Jan Koblasa“. Daneben sind auch Werke ihres Mentors zu sehen, der 30 Jahre lang die Bildhauerklasse der Muthesius-Kunsthochschule in Kiel geleitet hat.

Skulpturen gehören seit 2013 fest in die Landschaft rund um Gut Wittmoldt. Damals entstand ein Skulpturenpfad mit 35 Werken von Bernhard Lehmann. Die Werkschau der Koblasa-Schüler steht in dieser Tradition. Von Koblasa selbst sind „Die vier apokalyptischen Reiter“ auf dem Naturgelände an der Schwentine zu sehen – eine Dauerleihgabe. Weiterhin werden Grafiken von ihm im Gutshaus die Skulpturen-Schau ergänzen. Dazu stellt die Kuratorin Angeline Schube-Focke eine sechsteilige neue Gruppe, die Koblasa angefertigt hat.