﻿Kommentar: CDU muss jemand Mehrheitsfähiges an den Start bringen

Sportgeschichte

Klassenkampf und Psychokrieg – zwischen den Handball-Nationalteams der BRD und DDR entschied sich 1976 die Olympia-Qualifikation. Es war ein echter Krimi. Der ehemalige DDR-Nationalspieler Wolfgang Böhme, Ex-THW-Kiel-Spieler und -Trainer Holger Oertel und andere erinnern am 13. Juli in einer Diskussionsveranstaltung in Kiel an dieses spannende Handball-Kapitel.