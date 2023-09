﻿Kommunale Wärmeplanung: Diese Gemeinden wollen klimafreundlich heizen

Heikendorf/Laboe/Mönkeberg/Probsteierhagen/Schönberg/Schönkirchen. Klimaschädlichen Heiztechniken soll mit der sogenannten kommunalen Wärmeplanung der Garaus gemacht werden, so die Vorgabe des Landes. Das Ziel: Bis 2050 sollen die Gebäude in den Gemeinden klimaneutral geheizt werden, um die Treibhausgasemmissionen zu senken und die Versorgungssicherheit in Zukunft gewährleisten zu können. Doch wie weit sind die Ostufer-Gemeinden im Amt Schrevenborn und in der Probstei mit der Planung?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für Heikendorf und Schönberg ist die Aufstellung eines solchen Wärme- und Kälteplanes keine freiwillige Aufgabe. Beide Gemeinden gehören zu den 78 Kommunen in Schleswig-Holstein, die nach dem Energiewende- und Klimaschutzgesetz (EWKG) zügig verpflichtet sind, einen kommunalen Wärme- und Kälteplan aufzustellen. Der Grund: Heikendorf gilt als Stadtrandkern 1. Ordnung und Schönberg als sogenanntes Unterzentrum. Bis Ende 2027 müssen die Gemeinden mit ihrem Konzept fertig sein.

Während die Heikendorfer Gemeindevertretung nun beschlossen hat, in die Planung einzusteigen, sieht Schönberg das noch etwas gelassener. „Ein bisschen Zeit ist ja noch“, sagt Bürgermeister Peter Kokocinski. Aktuell erstelle man ein Klimaschutzkonzept in der Gemeinde, das unabhängig von der Wärmeplanung sei. „Wir wollen nicht zwei Sachen parallel anfassen“, erklärt er. Der Bürgermeister rechnet damit, dass sich die Gemeinde Schönberg frühestens 2024, eher noch 2025 auf den Weg für einen Wärmeplan machen werde.

Trotz Freiwilligkeit: Laboe und Probsteierhagen sind dabei

Für kleinere Gemeinden gilt aktuell noch Freiwilligkeit. Dennoch wollen sie sich um die Planung kümmern. Mönkeberg hat bereits beschlossen, die kommunale Wärmeplanung auf den Weg zu bringen. In Schönkirchen wird darüber noch diskutiert. Im Amt Probstei haben Laboe und Probsteierhagen jetzt schon eine Wärmeplanung auf den Weg gebracht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Es nützt ja nichts, die Augen davor zu verschließen“, sagt Probsteierhagens Bürgermeisterin Angela Maaß. Der Vorteil, wenn die Gemeinde jetzt freiwillig in die Planung einsteigt: Sie kann mit einer 90-prozentigen Förderung ihrer Planung rechnen. So hoch fallen die Zuschüsse bei den Pflichtgemeinden nicht aus. Probsteierhagen hat den Antrag auf Fördermittel bereits im April abgegeben, wartet allerdings noch immer auf einen Bescheid.

In Heikendorf rechnet man mit Kosten in Höhe von etwa 40 000 bis 50 000 Euro für die Erstellung des Planes. Vom Land bekommt die Gemeinde eine Zuweisung in Höhe von rund 30 000 Euro plus 45 Cent pro Einwohner. Die restlichen Kosten muss die Gemeinde selbst tragen. „Das ist nur für den Plan. Dann ist noch keine Heizung eingebaut“, sagt Bürgermeister Tade Peetz.

Kommunale Wärmeplanung: So könnte bald geheizt werden

Wie die Wärmenetze in den Gemeinden am Ende konkret aussehen, kann noch niemand sagen. Angela Maaß, Bürgermeisterin in Probsteierhagen, schweben aktuell mehrere Quartierskonzepte als Lösung für den Wärmebedarf vor. So könnte das Baugebiet Trensahl, das rund 20 Jahre alt ist, ein Quartier bilden, die ältere Siedlung rund um den Masurenring und den Pommernring ein weiteres. „Die Häuser sind alle in einem ähnlichen Bauzustand. Schön wäre es, sie zukünftig an ein Nahwärmenetz anzuschließen“, sagt die Bürgermeisterin.

In Heikendorf und Laboe gibt es Überlegungen, eventuell gemeinsam ein Wärmenetz zu nutzen. „Mit Heikendorf gibt es eine Gemeinde in unserer Nachbarschaft, die zur Planung verpflichtet ist. Hier liegen Ansätze auf der Hand, Synergien zu schließen“, sagt Laboes Bürgermeister Heiko Voß. Die Region bietet sich für Tiefengeothermie an, erklärt Jutta Briel vom Nachhaltigkeitsforum Heikendorf. Unter Laboe liege eine Wärmeblase in einer Tiefe von 1500 bis 2000 Metern, die für Heizzwecke nutzbar gemacht werden könnten. „Das ist die günstigste Variante für ein Wärmenetz“, sagt Jutta Briel. Die Investitionskosten seien zwar hoch, die Betriebskosten am Ende aber sehr niedrig.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Meerwasser nutzen, um zu heizen

Eine andere Möglichkeit wäre, das Meerwasser zu nutzen, um zu heizen. „Damit könnten wir sicherlich nicht ganz Heikendorf versorgen. Aber vielleicht zumindest einzelne Gebiete wie Möltenort“, erklärt Jutta Briel. Für Dienstag, 31. Oktober, lädt das Nachhaltigkeitsforum ab 17 Uhr in der Mensa der Offenen Ganztagsschule in Heikendorf ein, um mithilfe von Experten über die Themen Tiefengeothermie und Wasserwärme zu sprechen.

Angekündigt haben sich der ehemalige Bürgermeister aus Unterhaching bei München, wo man seit 2007 Geothermie nutzt und bereits über 390 000 Tonnen CO2 einsparen konnte. Außerdem berichten die Stadtwerke Neustadt (in Holstein) über die Realisierung der ersten Meerwasserwärmepumpe Deutschlands in ihrem Hafenquartier.

Lesen Sie auch

Fest steht auf jeden Fall schon jetzt: Grundsätzlich wird es schwierig werden, Häuser am Ortsrand an ein kommunales Wärmenetz anzuschließen. „Wir haben beispielsweise in Heikendorf nur wenige Rohrleitungen, die wir nutzen könnten. Neue Rohre zu verlegen ist teuer und aufwendig“, erklärt Jutta Briel. Das lohne eigentlich nur in dichter besiedelten Gebieten, wo Mehrfamilienhäuser stehen, Schulen oder das Rathaus. „In der Ortsmitte von Heikendorf ergibt ein Wärmenetz Sinn, am Ortsrand könnte es sein, dass einige Häuser sich trotzdem selbst versorgen müssen.“

KN