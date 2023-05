﻿Kommunalwahl 2023: Diese Kandidaten ziehen in die Stadtvertretung Lütjenburg ein

Wahlergebnisse Schleswig-Holstein

Kommunalwahl-Ergebnisse für Kiel 2023: Grüne gewinnen

Bei der Kommunalwahl am 14. Mai 2023 wurde die Ratsversammlung in Kiel gewählt. Die Grünen gewinnen nach vorläufigem Ergebnis vor CDU und SPD 14 Sitze in der Ratsversammlung. Die weiteren Ergebnisse der Kommunalwahl 2023 in Kiel finden Sie hier grafisch aufbereitet.