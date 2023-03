﻿Kommunalwahl: Diese Parteien und Gruppen wollen in den Kreistag Plön

Klar.Kreis Plön. Neun Parteien und Wählergruppen wollen bei der Kommunalwahl am 14. Mai in den Plöner Kreistag teilnehmen. Der Kreiswahlausschuss hat die Vorschläge zugelassen. Es sind CDU, Grüne, SPD, FDP, AfD, Linke, Gemeinsam vor Ort und die UWG. Sie treten in allen 23 Wahlkreisen an. „Die Partei“ hat nur Kandidaten in fünf Wahlkreisen aufgestellt.

Gemeinsam vor Ort ging aus einer Abspaltung der Grünen-Fraktion im Plöner Kreistag hervor, die zunächst unter dem Namen Klar.Grün firmierte.

Daneben gibt es den Einzelbewerber Henning Lange, der im Wahlkreis Lütjenburg-West antritt. Der Lehrer, der früher für die Piraten kandidierte, stammt aus Klamp.

Insgesamt stellen sich 190 Direktkandidaten und 173 Listenbewerber der Kreiswahl.

Das fällt beim Alter der Kandidaten in den Fraktionen auf

Bei der Übersicht stoßen zwei Direktkandidaten der AfD wegen ihres Alters heraus. Im Wahlkreis Probstei-West/Neuheikendorf tritt Wolfgang Leisner aus Heikendorf an. Der Arzt im Ruhestand ist Jahrgang 1922. Seine Frau Eva-Maria Leisner, Jahrgang 1929, möchte in Lütjenburg gewählt werden.

Der jüngste Direktkandidat ist Lucas Röhlk, Jahrgang 2005, aus Schwentinental. Er tritt für die FDP im Wahkreis Bokhorst-Wankendorf/Ost an. Die Liberalen haben insgesamt fünf Bewerber, die aus den 2000er-Jahren stammen. So viel wie keine andere Partei oder Gruppierung.

Das Wahlergebnis der Kreistagswahl 2018

Bei den vergangenen drei Kommunalwahlen stellte die CDU mit deutlichem Abstand die stärkste Fraktion im Plöner Kreistag und damit auch den Kreispräsidenten.

Das sind die Ergebnisse der Kreiswahl 2018: CDU 35,5 Prozent, SPD 23,1, Grüne 19,8, FDP 5,3, AfD 5,7, Linke 3,5, KWG 4,0 und UWG 3,3. Alle diese Parteien und Wählergruppen zogen in den Kreistag ein. Bei der Kommunalwahl gilt nämlich die Fünf-Prozent-Hürde nicht.

Die KWG löste sich im Laufe der Zeit auf. Die Grünen spalteten sich. Daneben trennten sich Peter Sönnichsen (CDU) und Karin Kaiser (AfD) von ihrer Fraktion.

Am 14. Mai werden ebenfalls die Gemeinde- und Stadtvertretungen gewählt. Hier zeichnet sich ein Trend vor allem in den ländlichen Gemeinden ab. Die Parteien wie CDU und SPD finden häufig nicht mehr genügend Kandidaten für ihre Listen. Dafür entstehen neue Wählergemeinschaften.

Drei besonders bekannte Abgeordnete Plöner Kreistags treten nicht wieder zur Wahl an. Es sind der frühere Kreispräsident Peter Sönnichsen, Klaus Blöcker (CDU) und der Grünen-Fraktionsvorsitzende Axel Hilker.