﻿Kommunalwahl Schwentinental 2023: CDU wird stärkste Fraktion

Schwentinental. Als das erste Ergebnis aus dem Wahlkreis vier auf der Leinwand im Bürgersaal in Schwentinental erschien, spürte man förmlich das Herzrasen des Fraktionsvorsitzenden Herbert Steenbock (SWG). Die SWG führte dort mit 28,1 Prozent. Einige Fraktionen waren in den Bürgersaal gekommen, um das Ergebnis live zu verfolgen.

Um 20.52 Uhr waren dann alle Wahlbezirke ausgezählt. Die Wahlbeteiligung lag bei 52,4 Prozent. Die SWG wurde am Ende, noch von der CDU überholt. Sie konnte mit 27,2 Prozent und neun Direktmandaten als Sieger aus der Wahl herausgehen. Bei der vergangenen Kommunalwahl 2018 hatte die CDU 23,6 Prozent bekommen. „Das ist nun wirklich ein sehr gutes Ergebnis. Wir wollen aber trotzdem kooperativ in der Zukunft bleiben und mit allen Fraktionen zusammenarbeiten“, sagte Vorsitzender Norbert Scholtis.

Die SWG bekam 18,5 Prozent und wird damit drittstärkste Fraktion. Dabei hat sie sich um zwei Prozentpunkte gesteigert. Zwei Direktmandate konnte sie gewinnen. „Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis. In einigen Wahlkreisen konnten wir unsere Prozentpunkte verdoppeln“, sagte Herbert Steenbock.

Schwentinental: Grüne verlieren

Die Grünen, die vor fünf Jahren mit 27,3 Prozent die meisten Stimmen gewannen, verloren nun fast zwölf Prozentpunkte an Stimmen. Sie bekamen am Ende 15,4 Prozent und werden damit viertstärkste Partei. „Wir liegen mit dem Ergebnis im Landestrend und kämpfen nun weiter für grüne Politik in Schwentinental“, sagte Dörte Stange (Grüne).

Ein Grund für den Verlust der Stimmen ist wohl unter anderem die Abspaltung der Politiker um Dennis Mihlan und Andreas Müller, die sich nach der Leserbrief-Affäre von den Grünen abgespaltet hatten. Anfang des Jahres gründeten sie die Wählergemeinschaft „Gemeinsam vor Ort“, die ein Zusammenschluss aus WIR und KGK ist. Gemeinsam vor Ort konnte nun aus dem Stand 11,8 Prozent der Wählerstimmen gewinnen.

Ihr Ergebnis war in der Stadt vor allem mit Spannung erwartet worden. Kurz vor den Wahlen hatten sie noch mit einer Wahlkampfzeitung für Aufregung gesorgt, die sehr ähnlich wie die Kieler Nachrichten aussahen, aber nichts mit den Kieler Nachrichten zu tun hatte.

Kommunalwahl: Stadtvertretung in Schwentinental wächst

Die SPD wurde mit 20,2 Prozent zweitstärkste Fraktion. Während sie bei der vergangenen Wahl kein einziges Direktmandat gewann, bekam sie nun ein Mandat. Die FDP gewann 6,9 Prozent der Wählerstimmen.

Die Stadtvertretung wächst nun noch einmal von 29 auf 32 Sitze. Davon gehören der CDU neun, SPD sechs, SWG sechs, Grüne fünf, Gemeinsam vor Ort 4 und die FDP zwei.