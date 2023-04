﻿Was bekommen Wahlhelfer in SH?

Im Kreis Plön gibt es Kommunen, die besondere Anreize schaffen, sich für die Arbeit am 14. Mai zu melden. In einigen Gemeinden und Städten sind die Wahlvorstände (vielleicht deshalb?) schon fast komplett. Woanders wird noch händeringend nach Unterstützern gesucht.

Kreis Plön. Am 14. Mai ist Kommunalwahl in Schleswig-Holstein. In den Gemeinden, Städten und den Kreisen sind die Bürgerinnen und Bürger ab 16 Jahren aufgerufen, ihre Stimmen abzugeben, um die neuen Gemeinde- oder Stadtvertreter, Ratsleute oder Kreistagsabgeordnete zu wählen. Damit alles reibungslos über die Bühne geht, braucht es eine Menge Wahlhelfer. Und die sind nicht immer leicht zu finden.

Zur Bundestagswahl 2021 gab es für potenzielle Wahlhelfer den Anreiz, dass sie früher gegen Corona geimpft werden. Im vergangenen Jahr hatte die Stadt Plön mit einem besonderen Angebot Wahlhelfer gelockt: Wer sich für Landtagswahl und Bürgermeisterwahl als Helfer meldete, bekam neben der Aufwandsentschädigung auch noch einen Monat freies Parken oder einen Monat freien Eintritt ins PlönBad.

Dreimal freier Eintritt fürs PlönBad

Zur Kommunalwahl 2023, so teilt Stadtsprecher Frank Neufeind mit, gibt es in Plön für Wahlvorstände und die Stellvertretung 50 Euro an Aufwandsentschädigung, Wahlhelfer erhalten 40 Euro. Außerdem erhalten alle Helfer drei Gutscheine für freien Eintritt ins PlönBad. „Im vergangenen Jahr entschied sich kaum ein Helfer fürs freie Parken“, sagt Neufeind. Die Wahlvorstände in Plön sind übrigens jetzt schon fast komplett.

Die Gemeinde Schönberg sucht noch Wahlhelfer. Auch sie hat einen besonderen Anreiz ausgelobt. „Die Mitglieder der Schönberger Wahlvorstände erhalten für ihre Tätigkeit eine Entschädigung von 50 Euro sowie einen 20-Euro-Gutschein für eine Kulturveranstaltung (Schönberg kulturell) der Gemeinde nach Wahl“, wirbt Bürgermeister Peter Kokocinski. Auch die Verpflegung der Freiwilligen werde sichergestellt. Insgesamt sind im Amt Probstei noch einige Wahlbezirke zu besetzen. Wahlleiter Stefan Gerlach kündigt deshalb Zwangsverpflichtungen an. Dafür wird gelost. Die Bescheide werden im Laufe der kommenden Woche verschickt.

Mit einer Plakataktion wirbt die Stadt Plön um Wahlhelfer – hier mit Wirtschaftsförderer und Stadtsprecher Frank Neufeind. © Quelle: Anja Rüstmann

In Laboe sei es traditionell schwierig, Wahlhelfer zu finden. „Zur Kommunalwahl eskaliert es dann aber“, so Gerlach. Insgesamt werden im Amt Probstei 252 Helfer benötigt. Und man darf nur dort eingesetzt werden, wo man auch wohnt. Wer selber für die Gemeindevertretung kandidiert, ist ebenfalls raus.

In Preetz werden keine Wahlhelferinnen und -helfer mehr gesucht. „Höchstens für die Warteliste, falls jemand ausfällt“, sagt Christiane Gerlitz, Leiterin des Bürgerbüros im Rathaus. Benötigt würden jeweils acht Freiwillige für die 14 Wahlbezirke. Wahlvorstände erhielten eine Aufwandsentschädigung von 50 Euro, alle anderen 40 Euro.

Im Amt Preetz-Land war das Thema erst Ende vergangenen Jahres auf der Tagesordnung der 17 Gemeinden gelandet, weil die alten Entschädigungssatzungen noch aus D-Mark-Zeiten stammten, berichtet Amtsleiter Peter Krebs. Auf eine einheitliche Zahlung konnten sich die Gemeinden nicht festlegen. „Das reicht von fürstlich entlohnt bis gar nichts“, sagt Krebs und lacht. Denn von einer fürstlichen Entlohnung ist man bei einem Höchstsatz von 30 Euro für Kommunalwahlen weit entfernt. Andere zahlen 25 Euro und spendieren dazu noch ein Brötchen. „Und einige zahlen gar nichts, dafür gibt es ein leckeres Catering.“

Schwentinental braucht bei insgesamt 12 Wahlkreisen mindestens 72 Helfer – sechs pro Wahlraum. „Besser noch sind sieben bis acht Personen pro Wahlraum, sodass insgesamt rund 90 Personen benötigt werden“, erklärt Michael Stubbmann, Leiter des Bürgeramtes der Stadt. Die hat die Stadt noch nicht zusammen. Als Aufwandsentschädigung bekommen die Helfer und Helferinnen 50 Euro und werden vor Ort mit Getränken und Verpflegung versorgt.

50 Euro und Verpflegung bekommen auch die Wahlhelfer in Heikendorf und Schönkirchen. Gesucht wird da allerdings niemand mehr. Alle Plätze sind besetzt. „Bestenfalls fehlen uns Springer für den Fall, dass jemand ausfällt“, sagt Schönkirchens Bürgermeister Gerd Radisch.

Im Amt Lütjenburg läuft alles so, wie es sein soll. Probleme Wahlhelfer zu bekommen, gibt es in der Regel nicht. Wahlvorstände erhalten 60 Euro, die übrigen Helfer 50.