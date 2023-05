﻿Kommunalwahl Bokhorst: Kräfteverhältnis in vier Gemeinden durchgeschüttelt

Bokhorst-Wankendorf. In drei der vier Gemeinden des früheren Amtes Bokhorst werden auf den Bürgermeistersesseln wohl neue Akteure Platz nehmen. Anspruch auf den Posten des Gemeindechefs in Großharrie kann Karl-Hans Blöcker von der Freien Wählergemeinschaft Großharrie (FWG) erheben: Die FWG hat am Sonntag bei der Kommunalwahl 2023 mit 52,2 Prozent der Stimmen die Mehrheit errungen.

Die Gruppierung, die im Zuge der Auseinandersetzungen um eine zentrale Trinkwasserversorgung zahlreiche Zu- und Abgänge verzeichnete, musste allerdings leichte Stimmenverluste hinnehmen.

Die Allgemeine Wählergemeinschaft Großharrie (AWG), die erst in diesem Jahr von Gemeindevertretern um die aktuelle Bürgermeisterin Ilona Bredow gegründet worden war, kam auf 47,8 Prozent. Karl-Hans Blöcker hatte bereits vor der Wahl deutlich gemacht, dass er für die Wahl zum Bürgermeister in Großharrie zur Verfügung stehen würde.

Nicht nur das Wahlergebnis inklusive einer hohen Beteiligung von 75,9 Prozent beflügelt den 72-Jährigen, der beim erfolgreichen Bürgerbegehren gegen eine zentrale Trinkwasserversorgung eine zentrale Rolle spielte. „Ich werde aber nicht den Zampano spielen. Bei uns sind viele junge Leute, die aktiv sind und was für das Dorf bewegen wollen“, erklärt Blöcker.

Kommunalwahl Schillsdorf 2023: Nachfolger für Heinrich Danker steht bereit

In Schillsdorf hat die Kommunalwahl die Kräfteverhältnisse ordentlich durcheinander geschüttelt. Die bislang unangefochten „regierende“ CDU verlor erdrutschartig – um 13,5 auf 44,8 Prozent. Viele Schillsdorfer führen die herbe Niederlage auf den Rückzug von Heinrich Danker zurück.

Der 71-jährige Landwirt, der immer die meisten Stimmen einsammeln konnte, trat nach zehn Jahren als Bürgermeister nicht mehr zur Wahl an. Das Pendel schlug am Sonntag für die Wählergemeinschaft unabhängiger Schillsdorfer Bürger (WuSB) aus, die ihren Stimmenanteil um 13,5 auf 55,2 Prozent steigerte.

Als WuSB-Bürgermeisterkandidat steht Andreas Lisch bereit. Der 53-jährige Berufssoldat freut sich auf die Aufgabe und spricht von einem „supertollen Haufen“ in der WuSB. „Wir wollen was gestalten, es gibt viele Dinge im Dorf, die wir anpacken müssen, von der Schule über Sportlerheim und Turnhalle bis zur Feuerwehr“, betont Lisch.

In Tasdorf haben sich die Stellvertreter von Bürgermeister Hans-Heinrich Sievers (72), der nicht mehr zur Kommunalwahl antrat, in Stellung gebracht. Sowohl Dietrich Laß (CDU) als auch Olaf Schließeit (SPD) erklärten sich für eine Kandidatur bereit. Spitzenkandidatin Sandra Kührlein von der UWT steht für den Posten nicht zur Verfügung.

Kommunalwahl Bönebüttel 2023: Jan Stölten als neuer Gemeindechef im Gespräch

In Rendswühren entscheidet wegen einer Wahlpanne der Wahlprüfungsausschuss am Mittwoch, wie es weitergeht. Am Sonntag wurden offenbar die Blockwahlstimmen bei der Auszählung nicht erfasst.

In Bönebüttel, das trotz Verwaltungszugehörigkeit zu Neumünster unter anderem über die Feuerwehr weiterhin mit dem Amt Bokhorst-Wankendorf verbunden ist, steht mit Jan Stölten (CDU) ein Bürgermeisterkandidat bereit. Der 52-jährige kaufmännische Angestellte könnte somit Nachfolger von Ernst Gawlich (UWG) werden, der nicht mehr zur Wahl antrat.

