﻿CDU will in Ascheberg gewinnen

Am 14. Mai 2023 ist in Schleswig-Holstein Kommunalwahl. Parteien und Wählergemeinschaften fangen an, in den Kommunen ihre Kandidaten aufzustellen. Die CDU in Ascheberg hat ihr Team zusammen – jünger und weiblicher als zuvor.

Ascheberg. Die CDU in Ascheberg hat sich für die Kommunalwahl im Mai 2023 einiges vorgenommen. „Ich hoffe, dass wir stärkste Fraktion werden“, sagt Frank Pieters, Vorsitzender des CDU-Ortsverbandes. Die Kandidaten sind aufgestellt. „Wir starten jünger und weiblicher, aber trotzdem ausgewogen in das Wahljahr“, so Pieters. Er selber möchte Bürgermeister in Ascheberg werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zurzeit stellt die CDU fünf Gemeindevertreter (von 17), drei von ihnen wollen wieder dabei sein. Es sind neben Frank Pieters auch Hans-Christian Pries und Andreas Siebelts. Im Wahlkreis 1 kandidieren für die Wahl am 14. Mai für die CDU Susanne Flindt, Stefan Friebe und Hans-Christian Pries, im Wahlkreis 2 sind es Margarethe Bastuck, Georgina Werrmann und Frank Pieters, im Wahlkreis 3 Franziska Gräfin von Brockdorff, Andreas Siebelts und Jan Kittmann. Auf den Plätzen zehn bis 17 folgen Lennart Kruse, Jan Pieters, Burkard Röwe, Sina Makowka, Lina Kruse, Erik Werrmann, Karen Wulf und Arndt Kaack.

Lesen Sie auch

Damit hat neben den erfahrenen Kommunalpolitikern die CDU eine Reihe von jungen Bewerbern gefunden, „alle in den 30ern oder Anfang 40 Jahre alt“, so Pieters. Schon in den vergangenen Wochen besuchten viele von ihnen Ausschusssitzungen und Gemeindevertretungen, um sich ein Bild von der Arbeit und den anstehenden Themen zu machen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach zwei Wahlperioden ohne eigenen Bürgermeisterkandidaten hofft nun Pieters darauf, ins Rathaus einzuziehen. Von 2003 bis 2011 war er bereits als Gemeindevertreter aktiv, dann wurde der Soldat nach Mainz versetzt. 2016 wurde er pensioniert, seit 2018 sitzt er wieder in der Gemeindevertretung von Ascheberg. Dort möchte er bleiben und sogar an die Spitze rücken.