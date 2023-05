﻿Kommunalwahl 2023 in Schwentinental: Diese Kandidaten ziehen in den Gemeinderat ein

Schwentinental. Die Kommunalwahl ist geschafft. Die CDU geht mit 27,2 Prozent der Wählerstimmen als glücklicher Gewinner aus der Wahl hevor. Sie konnten ihr Ergebnis um 3,6 Prozentpunkte im Vergleich zur vergangenen Kommunalwahl steigern.

„Es ist das erste Mal, dass wir in Schwentinental die stärkste Fraktion bilden“, sagte Fraktionsvorsitzender Norbert Scholtis. Wirklich vorhersehbar sei das Ergebnis nicht gewesen. „Wir waren vor der Ergebnisverkündung doch angespannt, denn es war alles offen und unsicher“, sagt er.

Doch dass die CDU im Kreistag gewann, habe schon einen Trend für Schwentinental gezeigt, so Scholtis. Bis auf drei Wahlkreise konnte die CDU alle für sich entscheiden. Besonders deutlich gewann die CDU im Wahlkreis 12 mit 34,2 Prozent. Die SPD, dort auf Platz zwei, bekam lediglich 18,8 Prozent.

Kommunalwahl: SPD in Schwentinental hat ihr Ziel verfehlt

Auch im Endergebnis landete die SPD auf Platz zwei und bekam mit 20,2 Prozent einen ähnlich großen Stimmanteil wie vor fünf Jahren. Lediglich 0,3 Prozentpunkte verlor sie. Lange Gesichter waren am Wahlabend bei der SPD zu sehen. „Es hätte besser laufen können“, sagte Volker Sindt, Fraktionsvorsitzender der SPD, zu dem Ergebnis.

Lange Zeit war die SPD in Schwentinental die stärkste Partei, bis sie bei der vergangenen Wahl von den Grünen überholt wurde und nun die CDU besser abschnitt. Auch jetzt hatten sie sich eigentlich erhofft, stärkste Fraktion zu werden. „Aber mit Blick auf den Landestrend sind wir aber zufrieden mit dem Ergebnis. Dass wir die Stimmen halten konnten, zeigt, dass wir nicht alles falsch gemacht haben in den vergangenen fünf Jahren“, erklärte Volker Sindt.

Drittstärkste Fraktion wurde die SWG mit 18,5 Prozent. Zwei Wahlkreise und zwei Direktmandate konnte sie gewinnen. „Wir wollen nun vor allem das Thema Schule und Kita vorantreiben“, erklärte Vorsitzender Herbert Steenbock. Während in Klausdorf bereits ein Grundstück für einen Neubau einer Kita oder Schule gefunden wurde, müsse nun auch in Raisdorf nach einem zusätzlichen Grundstück gesucht werden. „Wir favorisieren ein Grundstück in der Nähe“, sagte Steenbock. Er könnte sich vorstellen, dass Teile der Kleingärten für den Bau einer Kita umgewidmet werden könnten.

FDP in Schwentinental: Keine Fraktionsstärke erreicht

Für die FDP hingegen war es ein schwarzer Tag. Sie konnten zwar ihr Ergebnis um 1,4 Prozentpunkte verbessern (6,9 Prozent), können aber dennoch keine Fraktion bilden und keine Anträge in den Fachausschüssen stellen oder darüber abstimmen. „Wir haben ein besseres Ergebnis erzielt und doch wurden wir durch die CDU der politischen Gestaltungsmöglichkeiten für die nächsten fünf Jahre beraubt“, erklärt Jan Voigt, Vorsitzender der FDP.

Grund ist die Kommunalrechtsreform, die die schwarz-grüne Landesregierung verabschiedet hatte. Demnach müssen in großen Stadtvertretungen Fraktionen aus mindestens drei Mitgliedern in der Stadtvertretung bestehen. Die FDP schaffte es aber nur auf zwei Sitze.

Die CDU hingegen gewann neun Direktmandate und zieht damit mit neun Kandidaten in die Stadtvertretung ein – mehr als ihr durch ihr prozentuales Ergebnis eigentlich zustünden. Die Folge: Es entstehen Überhang- und Ausgleichsmandate und die Stadtvertretung wächst auf insgesamt 32 Sitze und gehört damit zu den großen Stadtvertretungen. Die FDP, die nur zwei Sitze besetzt, erreicht keine Fraktionsstärke. „Uns wurde die Möglichkeit entzogen, in den Fachausschüssen, in denen der Hauptteil der politischen Arbeit stattfindet, Anträge zu stellen und mitzustimmen“, sagte Jan Voigt.

Die Grünen verloren 11,8 Prozentpunkte im Vergleich zur vergangenen Wahl und bekamen am Ende 15,4 Prozent. „Wir hatten damit gerechnet, dass wir weniger bekommen als bei der vergangenen Wahl“, sagte Dörte Stange. Die neue Wählergemeinschaft Gemeinsam vor Ort habe dem Anschein nach Wähler mitgenommen. Sie kam aus dem Stand auf 11,8 Prozent.