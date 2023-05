﻿Kommunalwahl in Stolpe: Grüne erleiden deutliche Stimmenverluste

Wankendorf. In den vier Gemeinden des ehemaligen Amtes Wankendorf bleibt nach der Kommunalwahl am Sonntag grundsätzlich alles beim Alten. Einen neuen Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin wird es nur in Belau geben, dort trat der bisherige Gemeindechef und Amtsvorsteher Jörg Engelmann nicht mehr zur Wahl an. Ein deutliches Plus von elf Prozent fuhr in Stolpe die Wählergemeinschaft Stolpe/Depenau ein, zugleich mussten die Grünen dort mit minus zehn Prozent kräftig Federn lassen. Die Wahl ist übrigens noch nicht abgeschlossen: Am Mittwoch wird wegen Stimmengleichheit das Los gezogen, ob Lena Erdmann oder Otto Meyer für die WGS in das Ortsparlament einziehen. Holger Bajorat, dessen CDU-Fraktion weiterhin stärkste Kraft bleibt, wird in dem neuen, auf 13 Sitze angewachsenem Ortsparlament erneut für den Bürgermeisterposten kandidieren.

In Wankendorf hat die CDU auf fast 50 Prozent zugelegt und inklusive Bürgermeisterin Silke Roßmann wie vor fünf Jahren alle neun Direktmandate geholt. Damit werden die Christdemokraten in der neuen, 17-köpfigen Gemeindevertretung über die absolute Mehrheit verfügen. Die SPD verlor 3,7 Prozent, die Grünen freuen sich über leichte Zugewinne, beide Parteien sind in der nächsten Wahlperiode mit jeweils vier Akteuren vertreten. In Ruhwinkel konnte der Bürgerverein Schönböken mit Bürgermeister Manfred Markmann an der Spitze seinen Vorsprung auf die Kommunale Wählergemeinschaft Ruhwinkel deutlich ausbauen und verfügt zukünftig über sieben der elf Sitze. In der jetzt ablaufenden Wahlperiode hat die BVS sechs und die KWR fünf Mandate.

In die Gemeindevertretungen wurden folgende Kandidatinnen und Kandidaten gewählt:

Belau: Allgemeine Wahlgemeinschaft Belau (AWGB) vier Sitze: Karl-Heinz Müller-Lindenhof, Arne Saggau, Sonja Saggau, Hauke Westphal. Wahlgemeinschaft Belau (WGB) fünf Sitze: Tobias Berger, Kerstin Hirschberg, Jörg Schlüter, Matthias Schulz, Volker Thielsen.

Ruhwinkel: Bürgerverein Schönböken (BvS) sieben Sitze: Uwe Borgert, Timo Klagge, Torsten Lange, Manfred Markmann, Britta Stemke-Jahn, Sabine Thiedmann, Torsten Thiedmann. Kommunale Wählergemeinschaft Ruhwinkel (KWR) vier Sitze: Sven Bestmann, Susanne Boller, Bernd Müller, Heidemanrie Scheel.

Stolpe: CDU sechs Sitze: Holger Bajorat, Tanja Gill-Weller, Christoph Haberland, Stephan Hohbein, Christian Lehmann, Henrik Wegner. WGS vier Sitze: Dirk Gill, Sandra Kaliebe, Stefan Müller, Lena Erdmann oder Otto Meyer (Losentscheid wegen gleicher Stimmenzahl). Grüne drei Sitze: Matthias Stührwoldt, Heiko Sütel, Thomas Wendt.

Wankendorf: CDU neun Sitze: Lennart Baldauf, Malte Bosmann, Michael Griese, Matthias Koch, Birgit Kruse, Silke Roßmann, Alexander Scholz, Marco Schoppe, Jan Verdieck. Grüne vier Sitze: Carina Blank, Manfred Kelting, Heinz Michalske, Susanne Michalske. SPD vier Sitze: Christian Höch, Günter Voß, Andreas Wulf, Petra Wulf.

