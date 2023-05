﻿Schwimmhalle Laboe: Kommt nach der Kommunalwahl die Wende?

Die Kommunalwahl 2023 hat in Laboe ein fulminantes Ergebnis für die neue Wählergemeinschaft Pro Laboe (WIP) als Schwimmhallenbefürworterin gebracht. Jetzt muss die Initiative ihre Wahlversprechen aber auch halten, kommentiert KN-Redakteurin Nadine Schättler.

Laboe. Selten hat eine Kommunalwahl in Laboe wohl so deutlich gezeigt, was die Menschen vor Ort wollen. Und was sie nicht wollen. Nämlich keine Schwimmhalle an einem peripheren Standort, den es noch nicht mal gibt. Sie wollen auch kein Gezeter und Gerangel mehr um Themen, die mit mehr Sachlichkeit auf der Zielgeraden sein könnten. Sie wollen mehr Gehör finden. Die etablierten Parteien, die ordentlich Verluste einfahren mussten, sollten ihre Lehren aus dem Ergebnis dieser Wahl ziehen.