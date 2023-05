Kommunalwahl 2023

Zehn Direktmandate und mit Abstand die stärkste Fraktion in der Laboer Gemeindevertretung: Die frisch gegründete Wählerinitiative Pro Laboe (WIP) hat bei der Kommunalwahl ordentlich abgeräumt. So ist die Stimmung am Tag danach.

