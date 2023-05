﻿Kommunalwahl Laboe 2023: Wählerinitiative Pro Laboe klarer Sieger

Laboe. Die etablierten Parteien CDU, SPD und Grüne und auch die Laboer Wählergemeinschaft (LWG) haben in Laboe zum Teil große Verluste erlitten. Dagegen konnte eine neue Gruppierung klar punkten: Die Wählerinitiative Pro Laboe (WIP), die sich erst vor einigen Monaten gegründet hatte. Die Initiative Gemeinsam vor Ort erhielt von allen die wenigsten Stimmen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Das fühlt sich richtig gut an. Wir haben einen sachlichen Wahlkampf geführt“, erklärte Siegfried Krause von der WIP bei einer privaten Party im Laboer Gewerbegebiet. In Laboe gab es – anders als in anderen Kommunen – keine gemeinsame öffentliche Wahlparty der insgesamt sechs antretenden Parteien und Wählergemeinschaften.

Die Wählerinitiative Pro Laboe (WIP) trat erstmals zur Kommunalwahl 2023 an. Eines ihrer wichtigsten Themen ist der Erhalt der Schwimmhalle Laboe am alten Standort. „Wir können nur Sieger sein, jede Stimme ist ein Gewinn für uns“, sagte Karl Christian Fleischfresser, der auch als UWG-Kandidat bei der Kreiswahl punkten konnte und zum ersten Mal in der Geschichte der UWG ein Direktmandat erlangte. Mit 41,8 Prozent der Stimmen in seinem Wahlbezirk 5 fuhr er zudem das beste WIP-Ergebnis in Laboe überhaupt ein.

WIP Laboe: In vier von fünf Wahlbezirken lag die neue Wählerinitiative deutlich vorne

In allen fünf Wahlbezirken in Laboe lag die WIP deutlich vorne. Insgesamt kam sie auf 35,4 Prozent der Stimmen aller Wahlberechtigten in den vier Bezirken in Laboe. Danach folgte die CDU mit 17,8 Prozent der Stimmen. Sie verlor damit 8,6 Prozentpunkte im Vergleich zur letzten Kommunalwahl. Die Laboer Wählergemeinschaft konnte 14,3 Prozent der Stimmen für sich gewinnen, verlor damit aber 9,2 Prozentpunkte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die größten Verluste in Laboe mussten die Grünen einstecken. Mit einem Wahlergebnis von 14,5 Prozent verloren sie 13,8 Prozentpunkte gegenüber der letzten Kommunalwahl. Die neue Wählerinitiative Gemeinsam vor Ort aus der ehemaligen Kreistagsfraktion Klar.Grün, die sich ebenso wie die WIP für den Erhalt der Schwimmhalle Laboe am alten Standort einsetzen möchte, konnte 6,6 Prozent der Stimmen in den fünf Wahlbezirken in Laboe für sich gewinnen.

Lesen Sie auch

Die Wahlbeteiligung in Laboe lag bei 58,8 Prozent. Durch die gestiegene Anzahl der Einwohner in Laboe änderte sich nicht nur die Anzahl der Wahlbezirke, sondern zukünftig auch die Anzahl der Gemeindevertreter und Gemeindevertreterinnen. Bislang vertraten 17 Frauen und Männer die Interessen der Menschen in Laboe, zukünftig wird es 19 Sitze in Laboe geben.