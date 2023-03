﻿Listen komplett: SPD und Grüne treten doch in Wankendorf zur Wahl an

Noch im Januar sah es so aus, als ob die CDU in Wankendorf als einziger Bewerber mit einer kompletten Wahlliste bei der Kommunalwahl antreten würde. Jetzt gibt es am 14. Mai nun doch eine Wahl: SPD und Grüne buhlen ebenfalls mit ausreichend Kandidaten um Wählerstimmen. Das sind die Gründe.

Petra und Andreas Wolf wollen mit ihrer Kandidatur frischen Wind in die Gemeindevertretung bringen.

Wankendorf. Die Wählerinnen und Wähler in Wankendorf haben bei der Kommunalwahl nun doch eine Wahl. Rechtzeitig vor Ablauf der Abgabefrist in der vergangenen Woche reichten SPD und Bündnis 90/Die Grünen komplette Wahllisten ein – und können damit am 14. Mai gegen die CDU konkurrieren. Noch im Januar sendeten die Sozialdemokraten und die Grünen einen Hilferuf, beide Parteien konnten vor zwei Monaten im Gegensatz zur CDU keine oder nur sehr wenige Kandidatinnen und Kandidaten präsentieren.

In allen drei Wahlbezirken stellen die drei Parteien Bewerberinnen und Bewerber für die 17-köpfige Gemeindevertretung in Wankendorf auf. Möglich machte dies eine Info-Veranstaltung im Januar, auf der alle im Gemeinderat vertretenden Parteien um Kandidaten warben. Rund 20 Interessierte folgten der Einladung ins Familienzentrum, eine ganze Reihe erklärte sich dort zum Mitmachen bereit. Petra Wulf und ihr Ehemann Andreas Wulf entschieden sich, als bürgerliche Mitglieder für die SPD zu kandidieren.

Wankendorf: Neue Kandidatin hat klare Vorstellungen

Das vor drei Jahren aus Schwentinental nach Wankendorf gezogene Ehepaar mit zwei Töchtern plus Hund und Katze hat auch klare Vorstellungen. „Wir brauchen im Ort ein Jugendzentrum, es gibt hier nichts für die Jugendlichen, viele hängen am ZOB wegen des kostenlosen Internets ab“, erklärt Petra Wulf.

Die gelernte Reno-Gehilfin plädiert zudem für eine Reaktivierung des Bauhofs, dessen gemeindeeigene Mitarbeiter könnten sich effektiver auch um mehr Sauberkeit in der Gemeinde kümmern. Die 49-Jährige rangiert an Listenplatz 2 – und hätte bei einem ähnlichen Ergebnis wie bei der Wahl vor fünf Jahren gute Chancen, in das Ortsparlament einzurücken.

Kommunalwahl in Wankendorf: SPD und Grüne jetzt doch wählbar aufgestellt

„Wir wollen frischen Wind in die Ortspolitik bringen“, sagt Andreas Wulf, der auf Listenplatz 4 kandidiert. Die SPD-Ortsvereinsvorsitzende Sabine Friedel freut sich zudem über den „Neuen“ Christian Höch, der jetzt auf Platz 3 kandidiert. „Die Veranstaltung hat wirklich was gebracht“, so die SPD-Chefin.

Für die Grünen hat sich Carina Blank entschieden – allerdings schon einige Wochen vor der Januar-Veranstaltung. Grünenvertreter Heinz Michalske ist ihr Großonkel, der hatte die 25-jährige Wankendorferin direkt angesprochen. Die Mutter eines einjährigen Sohnes rangiert hinter Heinz und Susanne Michalske auf Listenplatz 3. „Ich will mitgestalten und helfen, aus Wankendorf ein schönes Örtchen zu machen“, erklärt die Mediengestalterin. Sie will sich besonders für junge Familien und Kitaplätze einsetzen.

Kommunalwahl SH: Auch die CDU gewinnt neue Akteure

Von der Aktion hat auch der CDU-Ortsverband profitiert – obwohl der Ortsverband schon vorher genügend Akteure für die Wahlliste beisammen hatte. „Neu ist Jan Verdieck dabei, der passt auch gut zu uns“, erklärt der CDU-Vorsitzende Rainer Streusel. Auf Platz 1 steht Bürgermeisterin Silke Roßmann, die bei einem entsprechenden Wahlergebnis für eine Wiederwahl zur Verfügung steht. Je nach Ergebnis werfen aber auch die Grünen ihren Hut in den Ring. „Wenn es eine Chance gibt, wird eine oder einer von uns für den Bürgermeisterposten kandidieren“, kündigt Heinz Michalske an.